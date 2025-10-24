Hindustan Hindi News
ब्रेकअप करके दूसरे संग घूमने लगी लड़की, सनकी आशिक ने चाकू से गोदा; फिर किया सुसाइड

Fri, 24 Oct 2025 02:42 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मुंबई में एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका के ऊपर कई बार चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने रिश्ता खत्म करने और दूसरे के साथ संबंध होने के शक में इस वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, 24 वर्षीय लड़के ने लड़की के ऊपर कई बार चाकू से अटैक किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को आरोपी ने आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने मृतक की पहचान सोनू बरई के रूप में की है, जो कालाचौकी के अंबेवाडी इलाके में अपने माता-पिता के साथ रहता था। महिला की पहचान मनीषा यादव के रूप में की गई। बरई और मनीषा एक ही मोहल्ले में रहते थे और कुछ वर्षों तक उनके बीच प्रेम संबंध था। चाकूबाजी की घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे हुई, जब दोनों अपने रिश्ते पर चर्चा करने के लिए मिले थे। मनीषा यादव ने दो सप्ताह पहले ही रिस्ता खत्म कर दिया था।

जेब में छिपा रखा था चाकू

सोनू बरई काफी नाराज था और वह अपनी जेब में रसोई का चाकू रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, कालाचौकी के दत्ताराम मार्ग पर स्थित दिग्विजय मिल के पास दोनों मिले। बरई ने गुस्से में आकर उसे चाकू मारना शुरू किया। मनीषा किसी तरह पास के नर्सिंग होम में भाग गई, क्योंकि इसके दरवाजे खुले हुए थे। बरई ने उसका पीछा किया और क्लिनिक के अंदर फिर से उसे चाकू मारा।

चीखें सुनकर जुटी भीड़

इस बीच, मनीषा यादव की चीखें सुनकर सड़क पर लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे जेजे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, सोनू बरई को केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कालाचौकी पुलिस घटनास्थल का पंचनामा कर रही है और FIR दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
