ब्रेकअप करके दूसरे संग घूमने लगी लड़की, सनकी आशिक ने चाकू से गोदा; फिर किया सुसाइड
मुंबई में एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका के ऊपर कई बार चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने रिश्ता खत्म करने और दूसरे के साथ संबंध होने के शक में इस वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, 24 वर्षीय लड़के ने लड़की के ऊपर कई बार चाकू से अटैक किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को आरोपी ने आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने मृतक की पहचान सोनू बरई के रूप में की है, जो कालाचौकी के अंबेवाडी इलाके में अपने माता-पिता के साथ रहता था। महिला की पहचान मनीषा यादव के रूप में की गई। बरई और मनीषा एक ही मोहल्ले में रहते थे और कुछ वर्षों तक उनके बीच प्रेम संबंध था। चाकूबाजी की घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे हुई, जब दोनों अपने रिश्ते पर चर्चा करने के लिए मिले थे। मनीषा यादव ने दो सप्ताह पहले ही रिस्ता खत्म कर दिया था।
जेब में छिपा रखा था चाकू
सोनू बरई काफी नाराज था और वह अपनी जेब में रसोई का चाकू रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, कालाचौकी के दत्ताराम मार्ग पर स्थित दिग्विजय मिल के पास दोनों मिले। बरई ने गुस्से में आकर उसे चाकू मारना शुरू किया। मनीषा किसी तरह पास के नर्सिंग होम में भाग गई, क्योंकि इसके दरवाजे खुले हुए थे। बरई ने उसका पीछा किया और क्लिनिक के अंदर फिर से उसे चाकू मारा।
चीखें सुनकर जुटी भीड़
इस बीच, मनीषा यादव की चीखें सुनकर सड़क पर लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे जेजे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, सोनू बरई को केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कालाचौकी पुलिस घटनास्थल का पंचनामा कर रही है और FIR दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।