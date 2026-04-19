अमरावती कांडः अयान तनवीर के खिलाफ पहली पीड़िता आई सामने, नाबालिग ने दर्ज करवाई शिकायत
अमरावती में अश्लील वीडियो कांड में आरोपी अयान तनवीर के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इस मामले में पहली पीड़िता ने सामने आकर शिकायत दर्ज करवाई है। 15 वर्ष की पीड़िता नागपुर की रहने वाली है। आरोपी को 21 अ्रैल तक की रिमांड में भेजा गया है।
अमरावती के सनसनीखेज वीडियो कांड में प्रशासन ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। तमाम अपीलों के बाद भी अब तक कोई पीड़िता सामने आकर शिकायत दर्ज करवाने को तैयार नहीं थी। हालांकि अब नागपुर की 15 वर्ष की एक नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई है, वहीं अन्य संभावित पीड़ितों से भी अपने बयान दर्ज कराने की अपील की जा रही है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को यह जानकारी दी। बावनकुले ने बताया कि पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सात मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क और एक टैबलेट सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं।
180 लड़कियों का यौन उत्पीड़न
बता दें कि नाबालिग लड़कियों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे। इस मामले में मुख्य आरोपी अयान अहमद और तनवीर अमद हैं। उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके पास से कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त की गई हैं जिनकी फरेंसिक जांच होनी है। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी कथोरा रोड पर एक किराए के फ्लैट में रहता था। वह अलग-अलग जगहों पर पीड़िताओं से मिलता था। शुरुआत में माना जा रहा था कि यह मामला कुछ ही लड़कियों से जुड़ा है। हालांकि बाद में पता चला कि उसने करीब 180 लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फंसाया और फिर यौन उत्पीड़न किया।
जिले के प्रभारी मंत्री बावनकुल ने अमरावती के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दौरा करने के बाद कहा, ''नागपुर की 15 वर्षीय एक पीड़िता ने आगे आकर शिकायत दी है और उसका बयान दर्ज किया जा रहा है।'' मंत्री ने बताया कि जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, 'रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है।' 11 अप्रैल को सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़कियों के अश्लील वीडियो क्लिप और तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अयान तनवीर अहमद (19) सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया। अहमद को 21 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
बुलडोजर ऐक्शन
प्रशासन ने अयान तनवीर के घऱ के अवैध हिस्से को जमींदोज कर कर दिया है। इससे पहले अवैध निर्माण हटाने का नोटिस भीजारी किया गया था। मुख्य आरोपी को 21 अप्रैल तक की हिरासत में भेजा गया है। आरोप है कि वह लड़कियों को सोशळ मीडिया के जरिए फंसाता था और फिर उनका ब्लैकमेल करने लगता था। उसने लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया।
जानकारी के मुताबिक उसके शेयर किए हुए 100 से ज्यादा वीडियो वायरल हो गए। पुलिस ने अब तक 8 पीड़ित लड़कियों की पहचान की है। पुलिस पीड़ित लड़कियों के परिवारों केसाथ भी संपर्क में है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और आईटी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें