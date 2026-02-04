NCP विलय की चर्चा के बीच सुनेत्रा पवार के घर पहुंचे शरद पवार, बंद कमरे में पार्थ और जय संग घंटों गुफ्तगू

संक्षेप: एक बंद कमरे में शरद पवार की अजित पवार के दोनों बेटों पार्थ और जय के साथ बैठक हुई है। यह बैठक बारामती के विद्या प्रतिष्ठान परिसर में करीब डेढ़ घंटे तक चली। हालांकि, बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार बुधवार को बारामती पहुँचे, जहां उन्होंने अपने दिवंगत भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित पुनर्मिलन को लेकर अटकलें तेज हैं। शरद पवार ने बारामती में सहयोग सोसायटी स्थित सुनेत्रा पवार के आवास पर जाकर अजित पवार को पुष्पांजलि दी। इस दौरान पवार परिवार के कई सदस्य भी वहां मौजूद थे, जिनमें अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार और भतीजे विधायक रोहित पवार भी शामिल हैं।

पीटीआई के अनुसार, शरद पवार मंगलवार देर रात ही बारामती पहुँच गए थे। इसके बाद उन्होंने शहर में आयोजित शोक सभा में भी हिस्सा लिया। हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि उनकी सुनेत्रा पवार से अलग से कोई राजनीतिक बातचीत हुई या नहीं। यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शपथग्रहण के बाद शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से खुशी जताते हुए कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है।

बंद कमरे की बैठक ने बढ़ाई अटकलें इसी दौरान एक बंद कमरे में शरद पवार की अजित पवार के दोनों बेटों पार्थ और जय के साथ बैठक भी हुई। यह बैठक बारामती के विद्या प्रतिष्ठान परिसर में करीब डेढ़ घंटे तक चली। बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बातचीत में एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय और आगामी जिला परिषद चुनावों पर चर्चा हो सकती है।

फरवरी 12 की तारीख और अधूरी घोषणा अजित पवार की मृत्यु के बाद शरद पवार गुट के नेताओं ने दावा किया है कि एनसीपी के पुनर्मिलन की बातचीत अंतिम चरण में थी, और अजित पवार ने 12 फरवरी को इसके ऐलान की तारीख भी तय कर ली थी। शरद पवार ने भी मीडिया से कहा कि विलय की बातचीत का नेतृत्व जयंत पाटिल और अजित पवार कर रहे थे। हालांकि इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बातचीत सच में आगे बढ़ चुकी थी, तो अजित पवार ने इसकी जानकारी उन्हें जरूर दी होती।