Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Amid NCP reunion buzz, Sharad Pawar at Sunetra residence, pays tribute to Ajit Pawar Marathon meeting with Parth and Jay
NCP विलय की चर्चा के बीच सुनेत्रा पवार के घर पहुंचे शरद पवार, बंद कमरे में पार्थ और जय संग घंटों गुफ्तगू

NCP विलय की चर्चा के बीच सुनेत्रा पवार के घर पहुंचे शरद पवार, बंद कमरे में पार्थ और जय संग घंटों गुफ्तगू

संक्षेप:

एक बंद कमरे में शरद पवार की अजित पवार के दोनों बेटों पार्थ और जय के साथ बैठक हुई है। यह बैठक बारामती के विद्या प्रतिष्ठान परिसर में करीब डेढ़ घंटे तक चली। हालांकि, बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

Feb 04, 2026 10:49 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, बारामती
share Share
Follow Us on

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार बुधवार को बारामती पहुँचे, जहां उन्होंने अपने दिवंगत भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित पुनर्मिलन को लेकर अटकलें तेज हैं। शरद पवार ने बारामती में सहयोग सोसायटी स्थित सुनेत्रा पवार के आवास पर जाकर अजित पवार को पुष्पांजलि दी। इस दौरान पवार परिवार के कई सदस्य भी वहां मौजूद थे, जिनमें अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार और भतीजे विधायक रोहित पवार भी शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीटीआई के अनुसार, शरद पवार मंगलवार देर रात ही बारामती पहुँच गए थे। इसके बाद उन्होंने शहर में आयोजित शोक सभा में भी हिस्सा लिया। हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि उनकी सुनेत्रा पवार से अलग से कोई राजनीतिक बातचीत हुई या नहीं। यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शपथग्रहण के बाद शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से खुशी जताते हुए कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है।

ये भी पढ़ें:BJP ने कैसे बिगाड़ा शरद पवार का खेल, सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने की इनसाइड स्टोरी

बंद कमरे की बैठक ने बढ़ाई अटकलें

इसी दौरान एक बंद कमरे में शरद पवार की अजित पवार के दोनों बेटों पार्थ और जय के साथ बैठक भी हुई। यह बैठक बारामती के विद्या प्रतिष्ठान परिसर में करीब डेढ़ घंटे तक चली। बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बातचीत में एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय और आगामी जिला परिषद चुनावों पर चर्चा हो सकती है।

ये भी पढ़ें:सुनेत्रा के हाथ होगी NCP की पूरी पावर, डिप्टी CM बनीं और अब अध्यक्ष पद की तैयारी

फरवरी 12 की तारीख और अधूरी घोषणा

अजित पवार की मृत्यु के बाद शरद पवार गुट के नेताओं ने दावा किया है कि एनसीपी के पुनर्मिलन की बातचीत अंतिम चरण में थी, और अजित पवार ने 12 फरवरी को इसके ऐलान की तारीख भी तय कर ली थी। शरद पवार ने भी मीडिया से कहा कि विलय की बातचीत का नेतृत्व जयंत पाटिल और अजित पवार कर रहे थे। हालांकि इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बातचीत सच में आगे बढ़ चुकी थी, तो अजित पवार ने इसकी जानकारी उन्हें जरूर दी होती।

राष्ट्रव्यापी 'अस्थि कलश यात्रा' की शुरुआत

एक अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई ने बुधवार को अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चार दिवसीय राष्ट्रव्यापी 'अस्थि कलश यात्रा' की शुरुआत की है। इस यात्रा के तहत, पवार की अस्थियों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशभर की प्रमुख नदियों में और धार्मिक स्थलों पर विसर्जित किया जायेगा। इस दौरान यात्रा 10 से अधिक राज्यों से होकर गुजरेगी। श्रद्धांजलि, पारिवारिक मुलाकात और राजनीतिक बैठकों का यह संयोग बताता है कि बारामती एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बन चुकी है। बता दें कि पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Maharashtra News Maharashtra Politics Sharad Pawar अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।