Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Amid Ajit Pawar and Shard Pawar faction unity in Pune Municipal Election NCP leader Prashant Jagtap joins congress
चाचा-भतीजा हुए एकजुट तो NCP में ही शुरू हो गया विरोध, शरद पवार गुट छोड़ कांग्रेस में लगाई छलांग

संक्षेप:

दोनों पवार के मिलने से पुणे के पूर्व महापौर और NCP (शरदचंद्र पवार) की नगर इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप नाराज हो गए। उन्होंने इस गठबंधन का विरोध करते हुए पार्टी छोड़ दी है और वो शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए।

Dec 26, 2025 09:51 pm ISTPramod Praveen भाषा, पुणे
महाराष्ट्र के सबसे राजनीतिक परिवार पवार फैमिली में फिर से एका होता नजर आ रहा है। दरअसल, उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और शरद पवार गुट वाली NCP ने पुणे महानगर पालिका चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। शुक्रवार को दोनों दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे पर चर्चा की। इस बीच, शरद पवार गुट में इस गठबंधन का विरोध होने लगा है। पुणे के पूर्व महापौर और NCP (शरदचंद्र पवार) की नगर इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने इस गठबंधन का विरोध करते हुए पार्टी छोड़ दी है और वो शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए।

कांग्रेस का कहना है कि इस कदम से 15 जनवरी को होने वाले महाराष्ट्र में महानगरपालिकाओं के चुनावों से पहले पार्टी को मजबूती मिलेगी। जगताप, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की उपस्थिति में पार्टी मुख्यालय तिलक भवन में कांग्रेस में शामिल हुए। प्रशांत जगताप के साथ पुणे से NCP शरद गुट के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हो गए।

कुछ लोग चढ़ते सूरज को नमस्कार करते

सपकाल ने जगताप का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और बी.आर. आंबेडकर की वैचारिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है व वैचारिक संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। सपकाल ने कहा, “आजकल कुछ राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सिर्फ सत्ता और धन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लोग आमतौर पर चढ़ते सूरज को नमस्कार करते हैं, लेकिन प्रशांत जगताप वैचारिक कारणों से कांग्रेस में शामिल हुए हैं।”

…तो 2029 हमारा होगा

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जगताप ने “सांप्रदायिक ताकतों” के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया और विचारधारा से समझौता किए बिना कांग्रेस को चुना। उन्होंने कहा,“जगताप को कई प्रस्ताव दिए गए लेकिन वह प्रगतिशील मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। अगर ऐसे नेता हमारे साथ खड़े रहेंगे, तो 2029 हमारा होगा।” जगताप ने पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि कांग्रेस 135 साल पुराना संगठन है, जिसकी वैचारिक नींव बहुत मजबूत है।

मेरी लड़ाई जातिवाद व भ्रष्टाचार के खिलाफ: जगताप

उन्होंने कहा कि वह शिवाजी, शाहू, फुले, आंबेडकर, गांधी और नेहरू के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी में शामिल हुए हैं। जगताप ने कहा, “मेरी लड़ाई जातिवाद व भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आज केवल कांग्रेस ही भाजपा को चुनौती दे सकती है।” पुणे और पिंपरी चिंचवड की महानगरपालिकाओं के चुनावों में अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ गठबंधन करने की राकांपा (शप) की योजना का विरोध करने के बाद जगताप ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि विचारधारा से कोई समझौता नहीं हो सकता।

भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
