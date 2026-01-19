अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वाली SUV पलटी, ऑटो से टकराई; मुंबई के जुहू में हुआ एक्सीडेंट

संक्षेप: माया नगरी मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वैन की एक ऑटो से टक्कर हो गई। यह घटना जुहू गांधीग्राम रोड पर हुई।

मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वैन की एक ऑटो से टक्कर हो गई। यह घटना जुहू गांधीग्राम रोड पर हुई। जानकारी के अनुसार, अक्षय कुमार शूटिंग से लौट रहे थे। उनकी मर्सिडीज गाड़ी के आगे सिक्योरिटी वैन चल रही थी। सिक्योरिटी वैन की टक्कर से ऑटो ड्राइवर मामूली रूप से घायल हो गया। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

सोशल मीडिया पर इस हादसे के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आगे से आ रही एक मर्सिडीज ने अक्षय कुमार के काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे यह एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल पुलिस उस मर्सिडीज के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है।

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि हादसे के बाद चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। एक वीडियो में एक व्यक्ति कार में फंसे सिक्योरिटी स्टाफ को पानी पिला रहा है। वीडियो में दो कारें पलटी हुई नजर आ रही हैं। एक अन्य वीडियो में आपदा प्रबंधन के कर्मचारी रस्सी की मदद से उलटी पड़ी कार को सीधा करने की कोशिश करते दिख रहे हैं।