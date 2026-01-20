'इनोवा उड़कर रिक्शे पर गिरी, भाई की हालत गंभीर'; अक्षय कुमार काफिला मामले पर पीड़ित परिवार

Hindustan Hindi News
मोहम्मद समीर ने बताया कि टक्कर के बाद मेरा भाई और एक पैसेंजर नीचे दब गए। पूरा रिक्शा टूट गया और मेरा भाई बहुत गंभीर हालत में है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि भाई को सही इलाज मिले और रिक्शे के नुकसान की भरपाई हो।

Jan 20, 2026 10:26 am IST
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले में शामिल कार की ऑटो रिक्शा से सोमवार रात टक्कर हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह टक्कर मुंबई में जुहू के मुक्तेश्वर मार्ग के पास हुई। घायल ऑटो-रिक्शा चालक के भाई मोहम्मद समीर ने बताया कि पीड़ित की हालत बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा, 'यह हादसा सोमवार देर शाम लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच हुआ। मेरा भाई रिक्शा चला रहा था, जब अक्षय कुमार की इनोवा और एक मर्सिडीज उसके पीछे थीं। जब मर्सिडीज ने इनोवा को टक्कर मारी, तो इनोवा उड़ते हुए रिक्शे के ऊपर आकर गिरी।'

मोहम्मद समीर ने आगे बताया कि टक्कर के बाद मेरा भाई और एक पैसेंजर नीचे दब गए। पूरा रिक्शा टूट गया है और मेरा भाई बहुत गंभीर हालत में है। उन्होंने कहा, 'मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेरे भाई को सही इलाज मिले और रिक्शे के नुकसान की भरपाई की जाए। हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।' रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश यात्रा के बाद अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ अक्षय कुमार हवाई अड्डे से घर लौट रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि जुहू पुलिस ने मर्सिडीज चालक के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।

शादी की सालगिरह मनाने गए थे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाते हुए ट्विंकल खन्ना ने बीते दिनों लिखा, ‘प्यार, समर्थन और पहाड़ों से छलांग लगाने के 25 साल पूरे होने पर बधाई।’ ट्विंकल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अक्षय के साथ पैराग्लाइडिंग करते हुए वीडियो साझा किया। उन्होंने लिखा, ‘हमारी शादी का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? हम हमेशा एक-दूसरे को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कभी-कभी लगता है कि जैसे आज की बात हो। प्यार, समर्थन और पहाड़ों से छलांग लगाने के 25 साल पूरे होने पर बधाई।’ अक्षय और ट्विंकल ने 17 जनवरी,2001 को मुंबई में शादी की थी। उनका 23 साल का बेटा आरव और 13 साल की बेटी नितारा है।

नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
