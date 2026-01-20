'इनोवा उड़कर रिक्शे पर गिरी, भाई की हालत गंभीर'; अक्षय कुमार काफिला मामले पर पीड़ित परिवार

संक्षेप: मोहम्मद समीर ने बताया कि टक्कर के बाद मेरा भाई और एक पैसेंजर नीचे दब गए। पूरा रिक्शा टूट गया और मेरा भाई बहुत गंभीर हालत में है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि भाई को सही इलाज मिले और रिक्शे के नुकसान की भरपाई हो।

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले में शामिल कार की ऑटो रिक्शा से सोमवार रात टक्कर हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह टक्कर मुंबई में जुहू के मुक्तेश्वर मार्ग के पास हुई। घायल ऑटो-रिक्शा चालक के भाई मोहम्मद समीर ने बताया कि पीड़ित की हालत बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा, 'यह हादसा सोमवार देर शाम लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच हुआ। मेरा भाई रिक्शा चला रहा था, जब अक्षय कुमार की इनोवा और एक मर्सिडीज उसके पीछे थीं। जब मर्सिडीज ने इनोवा को टक्कर मारी, तो इनोवा उड़ते हुए रिक्शे के ऊपर आकर गिरी।'

मोहम्मद समीर ने आगे बताया कि टक्कर के बाद मेरा भाई और एक पैसेंजर नीचे दब गए। पूरा रिक्शा टूट गया है और मेरा भाई बहुत गंभीर हालत में है। उन्होंने कहा, 'मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेरे भाई को सही इलाज मिले और रिक्शे के नुकसान की भरपाई की जाए। हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।' रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश यात्रा के बाद अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ अक्षय कुमार हवाई अड्डे से घर लौट रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि जुहू पुलिस ने मर्सिडीज चालक के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।