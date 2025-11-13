Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Akola Youth Letter NCP Chief Sharad Pawar to finding Wife Help Know Reason
मेरी शादी कराएं, कभी अहसान नहीं भूलूंगा; युवक ने लिखा शरद पवार को भावुक पत्र

Thu, 13 Nov 2025 03:07 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, अकोला
महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के प्रमुख शरद पवार को एक दिल को छू लेने वाला पत्र सौंपा, जिसमें उसने अपनी शादी कराने में मदद की अपील की है। पत्र में युवक ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि शादी के अवसर अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। यह पत्र पवार को अकोला में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान दिया गया था।

कभी न भूलने वाला अहसान

शरद पवार को लिखे गए पत्र के अनुसार, युवक ने अपनी चिंता जाहिर किया कि वह जीवन भर अकेला रह सकता है। उसने पत्नी ढूंढने में मदद मांगते हुए लिखा कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। भविष्य में शायद मेरी शादी ही न हो पाए और मैं हमेशा अकेला रहूं। इसलिए, मेरे जीवन को ध्यान में रखते हुए कृपया मुझे एक पत्नी तलाशने में सहायता करें। किसी भी समुदाय की लड़की मेरे लिए स्वीकार्य होगी।

युवक ने पत्र में आगे कहा कि मैं उसके घर में रहने को भी तैयार हूं। वहां मैं बहुत मेहनत करूंगा, घर संभालूंगा और सबका ख्याल रखूंगा; यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। कृपया मुझे एक नया जीवन प्रदान करें। मैं इस अहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन शरद पवार ने अभी तक इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

8 नवंबर को अकोला गए थे शरद पवार

बताया जा रहा है कि यह वाकया 8 नवंबर को हुआ, जब शरद पवार किसानों के संवाद कार्यक्रम के लिए अकोला पहुंचे थे। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के बाद शरद पवार ने किसानों, ग्रामीणों और युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान कई लोगों ने लिखित शिकायतें और अनुरोध सौंपे, जिनमें यह युवक का पत्र भी शामिल था, जिसमें शादी की बात कही गई थी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Sharad Pawar
