मेरी शादी कराएं, कभी अहसान नहीं भूलूंगा; युवक ने लिखा शरद पवार को भावुक पत्र

संक्षेप: महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को एक दिल को छू लेने वाला पत्र सौंपा, जिसमें उसने अपनी शादी कराने में मदद की अपील की है।

महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के प्रमुख शरद पवार को एक दिल को छू लेने वाला पत्र सौंपा, जिसमें उसने अपनी शादी कराने में मदद की अपील की है। पत्र में युवक ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि शादी के अवसर अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। यह पत्र पवार को अकोला में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान दिया गया था।

कभी न भूलने वाला अहसान शरद पवार को लिखे गए पत्र के अनुसार, युवक ने अपनी चिंता जाहिर किया कि वह जीवन भर अकेला रह सकता है। उसने पत्नी ढूंढने में मदद मांगते हुए लिखा कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। भविष्य में शायद मेरी शादी ही न हो पाए और मैं हमेशा अकेला रहूं। इसलिए, मेरे जीवन को ध्यान में रखते हुए कृपया मुझे एक पत्नी तलाशने में सहायता करें। किसी भी समुदाय की लड़की मेरे लिए स्वीकार्य होगी।

युवक ने पत्र में आगे कहा कि मैं उसके घर में रहने को भी तैयार हूं। वहां मैं बहुत मेहनत करूंगा, घर संभालूंगा और सबका ख्याल रखूंगा; यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। कृपया मुझे एक नया जीवन प्रदान करें। मैं इस अहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन शरद पवार ने अभी तक इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।