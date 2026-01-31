NCP विधायक दल की नेता चुनी गईं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा, बनेंगी डिप्टी CM; शाम को लेंगी शपथ

संक्षेप: सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। आज शाम को वह शपथ लेंगी। उससे पहले, उन्हें एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अजित पवार का विमान हादसे में बुधवार को निधन हो गया था।

महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया है। वह आज शाम महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगी। वह राज्य की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री बनेंगी। सुनेत्रा विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार दोपहर विधानभवन पहुंची थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बारामती जाते समय बुधवार सुबह अजित पवार और अन्य चार लोगों का विमान हादसे में निधन हो गया था। पवार राज्य के डिप्टी सीएम थे और एनसीपी में टूट के बाद वह एनसीपी प्रमुख बन गए थे। सुनेत्रा पवार ने पिछला लोकसभा चुनाव बारामती से लड़ा था, लेकिन सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा। सुनेत्रा फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं और भविष्य में वह अजित पवार की खाली हुई सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं।

इससे पहले, महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री बनने की संभावना का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक अच्छा फैसला है, और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की अचानक मौत के बाद लोग भी यही चाहते हैं। रिपोर्टर्स से बात करते हुए भुजबल ने कहा, "यह अच्छा है। लोग यही चाहते हैं, और हमारे विधायक भी यही मांग कर रहे हैं। यह बिल्कुल सही है। मौजूदा हालात में, सुनेत्रा ताई को ही विधायक दल का नेता और उपमुख्यमंत्री होना चाहिए।"

इससे पहले दिन में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख और अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद के लिए एनसीपी सांसद सुनेत्रा पवार का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है (उपमुख्यमंत्री पद के लिए सुनेत्रा पवार का नाम)। उनकी पार्टी ने फैसला किया होगा। मैंने आज अखबार में देखा- प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे कुछ नाम हैं जिन्होंने कुछ फैसले लेने की पहल की है।”