चाचा से होने लगी थी अजीत पवार की सुलह, इसी समय हो गया प्लेन क्रैश; कांग्रेस ने की जांच की मांग

संक्षेप: अजीत पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में यह सबसे बड़ा धमाका माना जा रहा है। विपक्षी नेता अब खुलकर इस हादसे की परिस्थितियों पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे सरकार पर जांच के लिए दबाव बढ़ गया है।

महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत और एनसीपी (NCP) के दोनों गुट के विलय को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए वडेट्टीवार ने एनसीपी-शरद पवार गुट के नेता राजेश टोपे के दावों का समर्थन किया। उन्होंने राजेश टोपे के उस बयान की पुष्टि की है जिसमें कहा गया था कि एनसीपी के दोनों गुटों (अजीत पवार और शरद पवार गुट) के बीच सुलह की बातचीत अंतिम दौर में थी।

वडेट्टीवार ने कहा, "राजेश टोपे ने एनसीपी के दोनों गुटों के साथ आने के बारे में जो कहा है, वह सच है। उनकी बैठक हुई थी और विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। यह सचमुच गंभीर विषय है कि जब दोनों गुटों के मिलने की बात चल रही थी, ठीक उसी समय अजित दादा के विमान का एक्सीडेंट हो गया।"

वडेट्टीवार के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने इस घटनाक्रम के समय पर सवाल उठाया। वडेट्टीवार ने संकेत दिया कि सुलह की खबरों के बीच हादसे का होना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की 'हाई-लेवल' जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार, केवल गहन जांच ही स्पष्ट कर पाएगी कि यह एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश।

क्या कहा था राजेश टोपे ने? इससे पहले राजेश टोपे ने भावुक होते हुए खुलासा किया था कि हाल ही में बारामती के गोविंद बाग में हुई एक मुलाकात के दौरान उन्होंने और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शरद पवार और अजीत पवार से दोनों पार्टियों को फिर से एक करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया था कि अजित पवार भी इस विचार को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे थे।