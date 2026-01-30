Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Ajit Pawar was in the process of reconciling with sharad pawar when plane crash occurred Congress has demanded probe
चाचा से होने लगी थी अजीत पवार की सुलह, इसी समय हो गया प्लेन क्रैश; कांग्रेस ने की जांच की मांग

चाचा से होने लगी थी अजीत पवार की सुलह, इसी समय हो गया प्लेन क्रैश; कांग्रेस ने की जांच की मांग

संक्षेप:

अजीत पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में यह सबसे बड़ा धमाका माना जा रहा है। विपक्षी नेता अब खुलकर इस हादसे की परिस्थितियों पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे सरकार पर जांच के लिए दबाव बढ़ गया है।

Jan 30, 2026 01:57 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत और एनसीपी (NCP) के दोनों गुट के विलय को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए वडेट्टीवार ने एनसीपी-शरद पवार गुट के नेता राजेश टोपे के दावों का समर्थन किया। उन्होंने राजेश टोपे के उस बयान की पुष्टि की है जिसमें कहा गया था कि एनसीपी के दोनों गुटों (अजीत पवार और शरद पवार गुट) के बीच सुलह की बातचीत अंतिम दौर में थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वडेट्टीवार ने कहा, "राजेश टोपे ने एनसीपी के दोनों गुटों के साथ आने के बारे में जो कहा है, वह सच है। उनकी बैठक हुई थी और विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। यह सचमुच गंभीर विषय है कि जब दोनों गुटों के मिलने की बात चल रही थी, ठीक उसी समय अजित दादा के विमान का एक्सीडेंट हो गया।"

वडेट्टीवार के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने इस घटनाक्रम के समय पर सवाल उठाया। वडेट्टीवार ने संकेत दिया कि सुलह की खबरों के बीच हादसे का होना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की 'हाई-लेवल' जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार, केवल गहन जांच ही स्पष्ट कर पाएगी कि यह एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश।

क्या कहा था राजेश टोपे ने?

इससे पहले राजेश टोपे ने भावुक होते हुए खुलासा किया था कि हाल ही में बारामती के गोविंद बाग में हुई एक मुलाकात के दौरान उन्होंने और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शरद पवार और अजीत पवार से दोनों पार्टियों को फिर से एक करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया था कि अजित पवार भी इस विचार को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे थे।

अजीत पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में यह सबसे बड़ा धमाका माना जा रहा है। विपक्षी नेता अब खुलकर इस हादसे की परिस्थितियों पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे सरकार पर जांच के लिए दबाव बढ़ गया है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
ajit pawar plane crash
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Ajit Pawar Live Updates , अजित पवार प्लेन क्रैश और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।