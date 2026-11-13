'मौत से पहले NDA छोड़ने का मन बना चुके थे अजित पवार', संजय राउत बोले- प्लेन क्रैश भी संदिग्ध
संजय राउत ने कहा कि अपनी मौत से पहले अजित पवार महायुति छोड़ने का मन बना चुके थे। उन्होंने प्लेन क्रैश पर भी सवाल उठाया और कहा कि सुनेत्रा पवार को ही जांच की मांग करनी चाहिए।
एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय की अटकलों के बीच शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने दावा किया कि प्लेन क्रैश में मारे गए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार महायुति से बाहर निकलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अजित पवार महायुति छोड़ने का पूरा मन बना चुके थे। उन्होंने कहा पवार को लगता था कि वह महायुति में सम्मान के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें अपने पुराने खेमे में वापस लौट जाना चाहिए।
एजेंसियों के डर से बीजेपी के साथ गए थे- राउत
उनके अनुसार पवार और हसन मुश्रीफ जैसे नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से ही भाजपा के साथ हाथ मिलाया था। मुश्रीफ पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि उनका शरीर तो बाघ जैसा है, लेकिन दिल चूहे जैसा है। उन्होंने यह भी बताया कि पाला बदलने के बाद भी इन नेताओं के खिलाफ जांच नहीं रुकी।
विमान दुर्घटना को बताया संदिग्ध
राउत ने आगे दावा किया कि पवार समझ गए थे कि बिना आत्म-सम्मान के गठबंधन में रहने का कोई मतलब नहीं है। महायुति छोड़ने के बाद वह विपक्ष के एक मजबूत नेता के रूप में उभर सकते थे। राउत ने पवार की उस कथित टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास भी भाजपा नेताओं के खिलाफ फाइलें हैं। इसे गठबंधन से अलग होने के उनके इरादे का सबूत बताते हुए राउत ने उनकी मौत पर सवाल उठाए और इसे संदिग्ध करार दिया।
विलय को लेकर क्या कहा
उन्होंने सवाल उठाया कि पवार के परिवार के सदस्य खासकर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और पुत्र पार्थ पवार, इस मामले पर चुप क्यों हैं। उन्होंने उनकी इस चुप्पी की तुलना शिवसेना (यूबीटी) के उन कार्यकर्ताओं से की, जो अपने पदाधिकारियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही अटकलों पर राउत ने स्पष्ट किया कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का ऐसी चर्चाओं से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि एनसीपी (शरद पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले पहले ही विलय के मुद्दे पर पूर्ण विराम लगा चुकी हैं। उन्होंने सवाल किया कि कुछ नेता इस चर्चा को फिर से क्यों शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके अलावा राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंततः एनसीपी के दोनों गुटों को अपने में मिला लेंगे। उन्होंने दावा किया कि विरोधी गुट का अपनी पार्टी पर कोई स्वतंत्र नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उन्हें हर फैसले के लिए बार-बार दिल्ली जाना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि शाह इन गुटों को इस तरह निगल जाएंगे कि श्री फडणवीस को पता भी नहीं चलेगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें