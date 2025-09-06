अजित पवार के विधायक ने महिला IPS की साख पर ही उठा दिए सवाल, UPSC को लिख डाला खत

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक महिला आईपीएस अधिकारी को ‘फटकारने’ पर शुक्रवार को सफाई देते हुए कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल तनावपूर्ण स्थिति को कम करने की कोशिश कर रहे थे।

महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों एक वीडियो को लेकर गरमा गई है। वीडियो में उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोलापुर (ग्रामीण) की डिप्टी एसपी अंजना कृष्णा को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। जो शुरुआत में एक तीखी नोकझोंक थी, अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है।

विवाद की नई कड़ी: अमोल मिटकरी का पत्र इस पूरे मामले में ताजा मोड़ तब आया जब अजित पवार गुट के एनसीपी के एमएलसी अमोल मिटकरी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को पत्र लिख डाला। इस पत्र में उन्होंने अंजना कृष्णा की शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की मांग की। आलोचकों का कहना है कि यह कदम एक महिला अधिकारी को परेशान करने की सोची-समझी कोशिश है, जो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं।

सामाजिक कार्यकर्ताओं का विरोध सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया खुलकर अंजना कृष्णा के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया, "क्या यही चाचा का राज है? यह कैसी बेतुकी हरकत है?" दमानिया ने आरोप लगाया कि असल वजह यह है कि अंजना कृष्णा ने अवैध रेत खनन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर शिकंजा कसा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अधिकारी को डराने-धमकाने की कोशिशें जारी रहीं तो वह अदालत तक जाने से पीछे नहीं हटेंगी। दमानिया ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "ये नेता तो आईपीएस अफसर का जूता भी साफ करने लायक नहीं हैं, अफसोस कि आज सत्ता इनके हाथ में है।"

विपक्ष का हमला इस विवाद ने विपक्ष को भी सक्रिय कर दिया है। कांग्रेस की नेता यशोमती ठाकुर ने अमोल मिटकरी की कार्रवाई को “बड़ी शर्मनाक” बताते हुए कहा कि यह उन नेताओं की पार्टी के लिए शोभा नहीं देता, जो शिवाजी, शाहू, फुले और अंबेडकर के आदर्शों की दुहाई देती है। ठाकुर ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, "अचानक अब कृष्णा की जाति और दस्तावेजों पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इस समय पर ऐसा करने के पीछे वजह क्या है?"

अजित पवार की सफाई बढ़ते विवाद के बीच खुद अजित पवार को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल तनावपूर्ण स्थिति को कम करने की कोशिश कर रहे थे। पवार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे और विवाद आगे न बढ़े।’’ उन्होंने कहा कि वह कानून के शासन को महत्व देते हैं और पुलिस बल और उसके अधिकारियों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं जो विशिष्टता और साहस के साथ सेवा करती हैं। पवार ने कहा, ‘‘मैं पारदर्शी शासन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और यह सुनिश्चित करूंगा कि मिट्टी खनन सहित हर अवैध गतिविधि से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाए।’’