मैं 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीता, तो क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया? 'वोट चोरी' पर अजित पवार

राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद कि वोट चोरी लोकतंत्र के लिए परमाणु बम है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने कांग्रेस के प्रमुख से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा, जिनके बारे में दावा किया था।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से महाराष्ट्र चुनावों को लेकर लगाए गए आरोपों पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पलटवार किया। उन्होंने बारामती का उदाहरण देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को 48,000 वोट कम मिले थे, जबकि वे स्वयं बारामती का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके पांच महीने बाद उसी क्षेत्र के मतदाताओं ने उन्हें विधानसभा चुनाव में 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जिताया। पवार ने कहा कि तो क्या मैंने कुछ गड़बड़ की, क्या कुछ गलत किया? ऐसा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ लोग असफल होने के कारण इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।

अजित पवार ने आगे कहा कि संविधान और कानून के तहत हर व्यक्ति को अपनी बात उठाने का अधिकार है। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि आयोग को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। अगर ये आरोप गलत हैं तो उसका उचित जवाब देना चाहिए और अगर सही हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अजित पवार ने अपने बयान में साफ कर दिया कि वे आरोपों को गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि इसे असफलता का नतीजा मानते हैं।