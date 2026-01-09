दोनों NCP के कार्यकर्ता होना चाहते हैं एक, परिवार में भी तनाव खत्म; अजीत पवार ने कही बड़ी बात

संक्षेप: एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों गुटों के कार्यकर्ता एक होना चाहते हैं और परिवार में चल रही टेंशन भी खत्म हो गई है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का कहना है कि एनसीपी के दोनों गुट के कार्यकर्ता एक होना चाहते हैं और पवार परिवार के अंदर सभी तनाव खत्म हो गए हैं।

एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा, "दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक होना चाहते हैं। दोनों एनसीपी अब साथ हैं। हमारे परिवार में सभी तनाव खत्म हो गए हैं।" लगभग दो साल पहले शरद पवार की एनसीपी से अजीत पवार ने बगावत कर दी थी और महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद पार्टी दो धड़ों में बंट गई थी। एक एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार बने, जबकि दूसरा धड़ा शरद पवार की एनसीपी के साथ रहा।

अब एनसीपी के दोनों गुट एक बार फिर से साथ आए हैं और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, पिछले दिनों अजीत पवार ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) पर उनकी हालिया टिप्पणियों को मीडिया मे गलत तरीके से पेश किया था जबकि उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था।

अजीत पवार ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, "मीडिया ने मेरे बयान को अलग तरह से पेश किया। मैंने आरोप नहीं लगाया था। महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। मैंने यही कहा था लेकिन मेरा पूरा बयान नहीं दिखाया गया। मैंने इसी आधार पर बयान दिया था।" उन्होंने मीडिया से कहा कि उनका बयान इस बात को उजागर करने के उद्देश्य से था कि महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रभावी रूप से काम कर रही है लेकिन उनके बयान के केवल चुनिंदा अंश ही प्रसारित किए गए।