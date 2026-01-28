अजित पवार प्लेन हादसे में पायलट ने क्यों चुना मिस्ड अप्रोच ऑप्शन, विमान कंपनी के मालिक ने बताया

संक्षेप: सिंह ने बताया कि कैप्टन कपूर इंस्ट्रक्टर और एग्जामिनर स्तर के पायलट थे और उन्होंने अतीत में सहारा एयरलाइंस, जेटलाइट और जेट एयरवेज में काम किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें लियरजेट 45 उड़ाने का भी व्यापक अनुभव था।

बारामती में बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में वीएसआर वेंचर्स के मालिक वी.के. सिंह ने कहा कि संभवतः पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने 'मिस्ड अप्रोच' की, जो ऐसे हालात में अपनाई जाने वाली एक मानक प्रक्रिया है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का बेहद अच्छी तरह से रखरखाव किया गया था और कैप्टन सुमित कपूर एक अत्यंत अनुभवी पायलट थे, जिनके पास करीब 16,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। लियरजेट 45 विमान में सवार सभी पांच लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई।

सिंह ने बताया कि कैप्टन कपूर इंस्ट्रक्टर और एग्जामिनर स्तर के पायलट थे और उन्होंने अतीत में सहारा एयरलाइंस, जेटलाइट और जेट एयरवेज में काम किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें लियरजेट 45 उड़ाने का भी व्यापक अनुभव था। कपूर का बेटा भी उनकी कंपनी में कार्यरत है। दुर्घटना में जान गंवाने वाली सह-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक के बारे में सिंह ने कहा कि वह उनके लिए बेटी समान थीं।

उन्होंने बताया कि कपूर और पाठक दोनों दिल्ली निवासी थे। सिंह ने कहा, “प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मिस्ड अप्रोच अपनाई। जब पायलट को लैंडिंग में असहजता होती है, तो वह मिस्ड अप्रोच करता है।” 'मिस्ड अप्रोच’ वह प्रक्रिया है, जिसमें पायलट उस समय लैंडिंग रोक देता है, जब उसे लगता है कि विमान को सुरक्षित उतारना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वह विमान को दोबारा ऊपर ले जाकर फिर से उतरने की कोशिश करता है। इसे आम भाषा में ‘गो-अराउंड’ कहा जाता है। यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी के बेड़े में शामिल अन्य लियरजेट 45 विमानों का संचालन रोक दिया जाएगा, तो सिंह ने कहा कि सभी विमान अच्छी स्थिति में हैं और उनका इस्तेमाल रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि लियरजेट 45 विमान बेहद भरोसेमंद हैं।