अजित पवार प्लेन हादसे में पायलट ने क्यों चुना मिस्ड अप्रोच ऑप्शन, विमान कंपनी के मालिक ने बताया
सिंह ने बताया कि कैप्टन कपूर इंस्ट्रक्टर और एग्जामिनर स्तर के पायलट थे और उन्होंने अतीत में सहारा एयरलाइंस, जेटलाइट और जेट एयरवेज में काम किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें लियरजेट 45 उड़ाने का भी व्यापक अनुभव था।
बारामती में बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में वीएसआर वेंचर्स के मालिक वी.के. सिंह ने कहा कि संभवतः पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने 'मिस्ड अप्रोच' की, जो ऐसे हालात में अपनाई जाने वाली एक मानक प्रक्रिया है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का बेहद अच्छी तरह से रखरखाव किया गया था और कैप्टन सुमित कपूर एक अत्यंत अनुभवी पायलट थे, जिनके पास करीब 16,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। लियरजेट 45 विमान में सवार सभी पांच लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई।
सिंह ने बताया कि कैप्टन कपूर इंस्ट्रक्टर और एग्जामिनर स्तर के पायलट थे और उन्होंने अतीत में सहारा एयरलाइंस, जेटलाइट और जेट एयरवेज में काम किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें लियरजेट 45 उड़ाने का भी व्यापक अनुभव था। कपूर का बेटा भी उनकी कंपनी में कार्यरत है। दुर्घटना में जान गंवाने वाली सह-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक के बारे में सिंह ने कहा कि वह उनके लिए बेटी समान थीं।
उन्होंने बताया कि कपूर और पाठक दोनों दिल्ली निवासी थे। सिंह ने कहा, “प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मिस्ड अप्रोच अपनाई। जब पायलट को लैंडिंग में असहजता होती है, तो वह मिस्ड अप्रोच करता है।” 'मिस्ड अप्रोच’ वह प्रक्रिया है, जिसमें पायलट उस समय लैंडिंग रोक देता है, जब उसे लगता है कि विमान को सुरक्षित उतारना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वह विमान को दोबारा ऊपर ले जाकर फिर से उतरने की कोशिश करता है। इसे आम भाषा में ‘गो-अराउंड’ कहा जाता है। यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी के बेड़े में शामिल अन्य लियरजेट 45 विमानों का संचालन रोक दिया जाएगा, तो सिंह ने कहा कि सभी विमान अच्छी स्थिति में हैं और उनका इस्तेमाल रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि लियरजेट 45 विमान बेहद भरोसेमंद हैं।
साल 2023 में मुंबई हवाई अड्डे पर उनकी कंपनी के एक अन्य विमान से जुड़ी दुर्घटना के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने बताया कि उस समय बारिश हो रही थी, दृश्यता कम थी और लैंडिंग के बाद विमान फिसल गया था। दिल्ली में स्थित वीएसआर एविएशन (वीएसआर वेंचर्स के स्वामित्व वाली) की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी कॉरपोरेट यात्रियों और उन लोगों को सेवाएं देती है, जिन्हें ऐसे दूरदराज़ इलाकों में उड़ान भरनी होती है, जहां वाणिज्यिक एयरलाइंस की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, वीएसआर वेंचर्स एक ‘नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर’ (एनएसओपी) है, जिसके पास परमिट नंबर 07/2014 है। कंपनी के बेड़े में सात लियरजेट 45 विमान (जिसमें दुर्घटनाग्रस्त विमान भी शामिल है), पांच एम्बरर 135बीजे विमान, चार किंग एयर बी200 विमान और एक पिलाटस पीसी-12 विमान शामिल हैं।
