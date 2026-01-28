अजित पवार का प्लेन क्यों हुआ क्रैश, विमान कंपनी VSR को क्या आशंका

संक्षेप: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे। बुधवार सुबह बारामती में एक प्लेन क्रैश में अजित पवार, दोनों पायलट समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने विमान हादसे की जांच का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे। बुधवार सुबह बारामती में एक प्लेन क्रैश में अजित पवार, दोनों पायलट समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने विमान हादसे की जांच का आदेश दिया है। लैडिंग के दौरान रनवे के बेहद नजदीक हुए इस हादसे को लेकर विमान कंपनी VSR का बयान भी सामने आया है। कंपनी को आशंका है कि लो विजिबिलिटी की वजह से यह हादसा हुआ है।

जिला परिषद चुनाव में प्रचार के लिए पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। करीब 45 मिनट की उड़ान के बाद विमान सुबह 8.50 बजे क्रैश हो गया। वीएसआर एविएशन के लेजरजेट 45 विमान में अजित पवार समेत कुल पांच लोग सवार थे। पवार के साथ एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर इस विमान में थे। दिल्ली की कंपनी वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड वीएसआर एविएशन के नाम से चार्टर प्लेन्स का संचालन करती है।

जिस विमान में अजित पवार सवार थे वह भी इसी कंपनी का था। कंपनी की ओर से शुरुआती प्रतिक्रिया में कहा गया है कि विमान पूरी तरह से सुरक्षित था और दोनों पायलट भी बहुत अनुभवी थे। कंपनी का कहना है कि संभव है कि हादसा लो विजिबिलिटी (कम दृश्यता) की वजह से हुआ हो। कंपनी ने कहा कि डीजीसीए की ओर से हादसे की जांच की जा रही है और इसके बाद ही सही कारण सामने आएगा।