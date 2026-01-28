Ajit Pawar Death LIVE: अजित पवार नहीं रहे, प्लेन क्रैश में निधन; विमान में सवार कोई यात्री नहीं बचा

अजित पवार प्लेन क्रैश

Wed, 28 Jan 2026 10:24 AM IST

Ajit Pawar Death LIVE: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन हादसे में निधन हो गया है। इस घटना में कोई नहीं बचा है। विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए हैं। एयरक्राफ्ट में अजित पवार के अलावा उनके एक पीएसओ, सहायक और दो क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन के क्रैश होने की क्या वजह रही, इसके बारे में जांच की जा रही है।

28 Jan 2026, 10:24:06 AM IST Ajit Pawar Death LIVE: अजित पवार 4 मुख्यमंत्रियों के साथ रहे डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम के तौर पर अजित पवार ने कुल 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। इनमें पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे शामिल हैं। इस तरह उन्हें हमेशा सत्ता में रहने की महारत रखने वाले नेता के तौर पर जाना जाता था।

28 Jan 2026, 10:22:52 AM IST Ajit Pawar Death LIVE: सबसे लंबे समय तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार अजित पवार को महाराष्ट्र में लगातार सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहने के लिए जाना जाता है। अलग-अलग सरकारों में वह कुल 6 बार डिप्टी सीएम रहे।

28 Jan 2026, 10:22:34 AM IST Ajit Pawar Death LIVE: एक रैली में जा रहे थे अजित पवार, शाम को थे सीएम के साथ अजित पवार का विमान जिस वक्त हादसे का शिकार हुआ, वह बारामती में जिला परिषद चुनाव के लिए एक रैली में जा रहे थे। मंगलवार को अजित पवार मुंबई में थे और उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर महाराष्ट्र कैबिनेट कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया था। इसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे।

28 Jan 2026, 10:16:37 AM IST Ajit Pawar Death LIVE: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में पैदा हुआ शून्य महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के निधन से बड़ा शून्य पैदा हो गया है। खासतौर पर पुणे और मराठवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ थी।

28 Jan 2026, 10:06:23 AM IST Ajit Pawar Plane Crash: 6 बार डिप्टी सीएम रहे अजित पवार अजित पवार 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे थे। लेकिन वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई।

28 Jan 2026, 10:01:49 AM IST Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र को बड़ा झटका अजित पवार का निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा झटका है। वह कई बार डिप्टी सीएम रहे थे और पवार परिवार की एक बड़ी धुरी माने जाते थे। बीते कुछ दिनों से वह परिवार में एकता के लिए भी प्रयासरत थे।

28 Jan 2026, 09:55:58 AM IST Ajit Pawar Plane Crash: विमान में सवार कोई यात्री नहीं बचा, कौन-कौन थे साथ उड्डयन निदेशालय ने प्लेन क्रैश में सभी लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। प्लेन में अजित पवार समेत कुल 5 लोग सवार थे। इनमें उनके एक पीएसओ, एक सहायक और दो क्रू मेंबर शामिल थे।

28 Jan 2026, 09:52:27 AM IST Ajit Pawar Plane Crash: किसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे थे अजित पवार के साथ यह हादसा बारामती में ही हुआ। वह किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे और इसी दौरान प्लेन क्रैश हो गया है।

28 Jan 2026, 09:51:20 AM IST Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार का निधन, तीन और लोगों की मौत विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई है। इस हादसे में तीन और लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दी है

28 Jan 2026, 09:44:20 AM IST Ajit Pawar Plane Crash: हादसे से ठीक पहले अजित पवार ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था प्लेन क्रैश से कुछ मिनट पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने इसमें लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने लिखा था- 'राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वराज्य के उद्घोषक, 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय जी की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन! उनकी देशभक्ति हमें प्रेरित करती रहेगी।'

28 Jan 2026, 09:43:13 AM IST Ajit Pawar Plane Crash: विमान में सवार थे 6 लोग, एक का निकाला गया शव अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस विमान 6 लोग सवार थे। इनमें से एक व्यक्ति का शव निकाला गया है।