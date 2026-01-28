अजित पवार के प्लेन क्रैश का खौफनाक वीडियो, आसमान तक उठा था आग का गोला

संक्षेप: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार को निधन हो गया। महाराष्ट्र के बारामती मेंम एक प्लेन क्रैश में पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई। अब हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार को निधन हो गया। महाराष्ट्र के बारामती मेंम एक प्लेन क्रैश में पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई। अब हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में विमान तो नहीं दिख रहा है लेकिन क्रैश के बाद आसमान तक उठा आग का गोला और काले धुएं का गुबार दिख रहा है।

घटनास्थल से कुछ किलोमीटर दूर एक हाईवे के किनारे लगे सीसीटीवी वीडियो में प्लेन क्रैश का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। सीसीटीवी वीडियो में 28 जनवरी, बुधवार के सुबह 8:45 का समय दर्ज है। एक दुकान के पीछे काफी दूर अचानक आग का गोला उठता दिखता है। कुछ सेकेंड्स के बाद आग का गोला काले धुएं के गुबार में बदल जाता है। बताया जा रहा है कि जमीन पर विमान के टकराने के तुरंत बाद इसमें बड़ा धमाका हो गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने धमाके की एक से अधिक आवाजें सुनीं।

लैडिंग के वक्त हुआ हादसा अजित पवार ने सुबह अपने दो सहयोगियों के साथ मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। बारमती पहुंचने के बाद यह हादसा उस वक्त हुआ जब टेबल टॉप रनवे पर विमान लैडिंग की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि एक प्रयास असफल रहने के बाद पायलट ने दूसरी कोशिश की, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गया। हादस क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच के आदेश डीजीसीए ने दिए हैं। जांच टीम बारामती के लिए रवाना हो चुकी है।