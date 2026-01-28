अजित पवार के विमान में क्रैश के बाद लगी आग, कई बार धमाके हुए; चश्मदीदों ने बताई आंखों देखी

संक्षेप: पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) संदीप सिंह गिल ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में भीषण आग लग गई। हालांकि सवार लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस हादसे में अजित पवार और अन्य चार लोगों की जान चली गई।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता अजित पवार (66) का बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। अधिकारियों और चश्मदीदों के अनुसार, उनका विमान लैंडिंग के वक्त हवा में अस्थिर दिखाई दिया और जमीन पर गिरते ही उसमें जोरदार धमाका हुआ। पुलिस अधिकारियों और फ्लाइट रडार के आंकड़ों के मुताबिक, अजित पवार के विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 बजे उड़ान भरी थी। वे 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे।

विमान को बारामती हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन सुबह करीब 8:45 बजे रडार से उसका संपर्क टूट गया और 8:50 बजे यह हादसा हो गया। इस निजी विमान में अजित पवार समेत कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें पायलट और अन्य सहयोगी शामिल थे। पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) संदीप सिंह गिल ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में भीषण आग लग गई। हालांकि सवार लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस हादसे में अजित पवार और अन्य चार लोगों की जान चली गई।

चश्मदीदों ने बताया खौफनाक मंजर हादसा बारामती हवाई अड्डे के पास हुआ, जहां स्थानीय लोगों ने इस भयावह घटना को अपनी आंखों से देखा। एक महिला चश्मदीद का घर घटनास्थल के करीब है। उसने बताया कि उन्होंने सुबह विमान को हवाई अड्डे के चक्कर लगाते हुए देखा था। महिला ने एक समाचार चैनल को बताया- 'विमान ने हवा में एक चक्कर लगाया और वह थोड़ा अस्थिर लग रहा था। जैसे ही वह रनवे की ओर नीचे आया, वह जोर से जमीन से टकराया और उसमें विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि हमारे घर के अंदर तक सुनाई दी।' उन्होंने आगे बताया कि विस्फोट के बाद विमान के कई हिस्से हवा में उड़कर उनके घर के पास आ गिरे। महिला ने कहा- विमान नीचे आने से पहले एक तरफ झुक गया था। हमने वह विस्फोट देखा, वह बहुत ही डरावना दृश्य था।

अचानक 4-5 धमाके हुए एक अन्य चश्मदीद ने भी पुष्टि की कि विमान नीचे आते समय नियंत्रण खोता हुआ प्रतीत हो रहा था। उस व्यक्ति ने पत्रकारों को बताया- जिस तरह से विमान नीचे आ रहा था, हमें लगा कि यह क्रैश होने वाला है। वह रनवे से करीब 100 फीट ऊपर था। जैसे ही हम मदद के लिए उसकी ओर दौड़े, हमने आग की लपटें देखीं। इसके बाद एक के बाद एक 4-5 धमाके हुए, जिसके कारण हम विमान के पास भी नहीं जा सके। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि यह एक भीषण आग थी। बाद में हमें पता चला कि विमान में अजित पवार साहब थे। यह हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है।