वो 'खास' सीट और कलाई घड़ी... मलबे के ढेर में ऐसे हुई अजित पवार के शव की पहचान

संक्षेप: गौरतलब है कि कलाई घड़ी राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का चुनाव चिह्न भी है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति जले हुए शव की कलाई पर बंधी घड़ी दिखाते हुए मृतक के अजित पवार होने का दावा करता नजर आता है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का कल बारामती के पास हुए एक भीषण विमान हादसे में निधन हो गया। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुणे ग्रामीण पुलिस ने बताया कि उपमुख्यमंत्री के शव की पहचान उनकी कलाई घड़ी और विमान में उनके बैठने की विशिष्ट जगह के आधार पर की गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुछ चश्मदीदों ने भी दावा किया है कि अजित पवार की पहचान दुर्घटनास्थल पर उनकी कलाई घड़ी से की गई। जली हुई हालत में पड़े एक शव की ओर इशारा करते हुए वायरल वीडियो में यह कहा जा रहा है कि वह शव अजित पवार का है और पहचान उनकी घड़ी से हुई।

चश्मदीदों के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त लियरजेट विमान आग की चपेट में आ गया था और उसका मलबा बारामती हवाई अड्डे के टेबलटॉप रनवे के किनारे से महज 200 मीटर दूर बिखरा पड़ा था। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि अजित पवार समय के बहुत पाबंद थे और हमेशा कलाई घड़ी पहनते थे और उसी के आधार पर पहचान की गई।

गौरतलब है कि कलाई घड़ी राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का चुनाव चिह्न भी है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति जले हुए शव की कलाई पर बंधी घड़ी दिखाते हुए मृतक के अजित पवार होने का दावा करता नजर आता है।

पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP), संदीप सिंह गिल ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को जानकारी देते हुए बताया- हमारी टीम ने दुर्घटनास्थल से बरामद सभी शवों का बारीकी से निरीक्षण किया। हमने उपमुख्यमंत्री के शव की पहचान उनकी कलाई घड़ी का अध्ययन करके की, जिससे पुलिसकर्मी पहले से परिचित थे। इसके अलावा, वह इस तरह के विमान में उड़ान भरते समय हमेशा एक विशेष सीट पर बैठते थे। दुर्घटना के बाद शव जिस स्थिति और स्थान पर पाया गया, उसका विश्लेषण करने के बाद हमारी टीम ने पुष्टि की कि यह अजित पवार का ही शव है। हालांकि, औपचारिक पुष्टि के लिए हमने डीएनए टेस्ट के लिए भी नमूने लिए हैं।

बताया गया है कि 16 साल पुराने इस विमान का संचालन वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी। विमान बारामती के अनियंत्रित (अनकंट्रोल्ड) हवाई अड्डे पर दूसरी बार लैंडिंग के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अजित पवार ने सुबह मुंबई से उड़ान भरी थी और उन्हें 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के प्रचार के लिए पुणे जिले में एक दिन में चार रैलियों को संबोधित करना था।