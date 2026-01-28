Hindustan Hindi News
Ajit Pawar Assets: अजित पवार के पास थी कितनी संपत्ति, 37 साल की राजनीति, ऐसे हुई थी शुरुआत

संक्षेप:

Ajit Pawar Net Worth: बारामती विधानसभा सीट से वह 7 बार विधायक रहे हैं। यहां उन्होंने 1991 में उप चुनाव में विधायक के तौर पर पहली जीत दर्ज की। बाद में 1995, 1999, 2009 और 2014 के चुनाव में भी विजयी रहे। हालांकि, बाद में अंदरूनी कलह के बाद उन्होंने सीनियर पवार से अलग होकर पार्टी के दो गुट बनाए।

Jan 28, 2026 11:09 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Ajit Pawar Net Worth: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन बुधवार को हो गया है। वह अपने ही क्षेत्र बारामती के पास विमान हादसे का शिकार हो गए थे। खबरें हैं कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। कहा जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिश करने के दौरान पायलट ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद प्लेन क्रैश हो गया था।

अजित पवार की संपत्ति

ADR यानी एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार, अजित पवार के पास कुल 124 करोड़ 55 लाख 30 हजार 888 रुपये की संपत्ति थी। की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने सेल्फ इनकम 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई थी।

कोई नहीं बचा

डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया है कि इस हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त ‘लीयरजेट 45’ विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दो अन्य कर्मी (एक पीएसओ और एक परिचारक) और चालक दल के दो सदस्य (पायलट-इन-कमांड और प्रथम अधिकारी) समेत पांच लोग सवार थे।

राजनीतिक सफर

अजित पवार ने साल 1989 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। तब वह को ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में चुने गए थे। साल 1991 में वह पुणे जिला केंद्र सरकारी बैंक के अध्यक्ष बने। साल 1991 में ही उन्होंने पहली बार बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ा और बाद में चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ दी थी।

बारामती विधानसभा सीट से वह 7 बार विधायक रहे हैं। यहां उन्होंने 1991 में उप चुनाव में विधायक के तौर पर पहली जीत दर्ज की। बाद में 1995, 1999, 2009 और 2014 के चुनाव में भी विजयी रहे।

हालांकि, बाद में अंदरूनी कलह के बाद उन्होंने सीनियर पवार से अलग होकर पार्टी के दो गुट बनाए। इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार में शामिल होकर राज्य के 6वीं बार उपमुख्यमंत्री बने। फरवरी 2024 में ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।

