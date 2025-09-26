किसान ने उठाई कर्ज माफी की मांग, झुंझला उठे डिप्टी CM अजित पवार; बोले- इन्हें ही मुख्यमंत्री बना दो

पवार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए केंद्र से सहायता मांगेगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस संबंध में एक औपचारिक पत्र सौंपा जाएगा। जानिए क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवार को मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों से मिलने पहुंचे। इस दौरान, जब एक किसान ने सरकार से कृषि लोन माफी की मांग उठाई, तो पवार का गुस्सा फूट पड़ा। पवार बीड और आसपास के जिलों का दौरा करने पहुंचे थे, जहां इस हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने फसलों को चौपट कर दिया और कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया।

दौरे के दौरान जब एक किसान ने सरकार से कर्जमाफी को लेकर सवाल किया, तो पवार ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, “इन्हें ही मुख्यमंत्री बना दो।” हालांकि तुरंत बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वे राजनीति नहीं करना चाहते और हमेशा सच बोलते हैं। उन्होंने कहा, “जहां भी जरूरत होती है, सरकार मदद करती है। हम ‘लाडकी बहिन’ योजना, बिजली बिल माफी, संजय गांधी निराधार योजना जैसी योजनाओं से लोगों को सहारा दे रहे हैं। सरकार आम आदमी की मदद कर रही है।”

इससे पहले विपक्षी दलों ने राज्य सरकार से मराठवाड़ा में “गीला सूखा” घोषित करने और प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने की मांग की थी। विपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार को पंजाब जैसे राज्यों की तर्ज पर किसानों के लिए कर्ज़माफी की घोषणा करनी चाहिए। पवार ने हालांकि साफ किया कि राज्य सरकार केंद्र से मदद लेने के लिए पहल करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को औपचारिक पत्र भेजा जाएगा, ताकि प्रभावित किसानों को राहत दिलाई जा सके।