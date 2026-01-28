Hindustan Hindi News
क्रैश से पहले मुंबई-सूरत के तीन चक्कर, अजित पवार वाली प्लेन का आखिरी बारामती सफर

संक्षेप:

Ajit Pawar Plane Crash: एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के वाहक विमान VT SSK ने बुधवार की सुबह बारामती की आखिरी उड़ान से पहले 25 और 26 जनवरी को मुंबई और सूरत के बीच तीन चक्कर लगाए थे।

Jan 28, 2026 04:22 pm IST
महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष अजित पवार को आज बारामती के आखिरी सफर पर ले गया बम्बार्डियर लियरजेट 45 विमान ऐसे तो कम दूरी के सफर के लिए बहुत मुफीद चार्टर्ड फ्लाइट माना जाता है, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। दिल्ली में रजिस्टर्ड वीएसआर एविएशन कंपनी का यह प्लेन VT-SSK नंबर से रजिस्टर्ड था। दुनिया भर की फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग के पल-पल का हिसाब बताने वाली साइट फ्लाइट रडार पर इस जहाज का जो डेटा है, उसके मुताबिक बुधवार को बारामती की उड़ान भरने से पहले पूरे एक दिन VT-SSK प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ा था।

फ्लाइट रडार पर सार्वजनिक रूप से इस विमान की आखिरी चार यात्राओं की जो जानकारी दिख रही है, उसके मुताबिक प्लेन ने 25 और 26 जनवरी को मुंबई और सूरत के तीन चक्कर लगाए थे। 25 जनवरी से पहले का डेटा फ्री में उपलब्ध नहीं है। डेटा के मुताबिक 25 जनवरी की रात 10.11 बजे यह छोटा जहाज सूरत से चलकर रात 11.09 बजे मुंबई आया। अगले दिन यानी 26 जनवरी की शाम 4.57 बजे जहाज फिर सूरत गया और वहां शाम 5.26 बजे लैंड कर गया। सूरत से प्लेन उसी रात 11.46 बजे उड़ा और 26 जनवरी की देर रात 12.22 बजे (27 जनवरी) को मुंबई पहुंच गया। उस समय से यह विमान मुंबई में ही था।

27 जनवरी को मुंबई एयरपोर्ट पर पार्क रहा VT-SSK विमान अजित पवार को लेकर 28 जनवरी की सुबह 8.10 बजे मुंबई से बारामती एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की असफल कोशिश के बाद क्रैश हो गया। फ्लाइट रडार के मुताबिक प्लेन लैंडिंग में एक बार नाकाम रहने के बाद हवा में एक चक्कर मारकर दोबारा लैंड करने के लिए बारामती की हवाई पट्टी की तरफ जा रहा था, जब यह हादसा हुआ। अजित पवार के निधन की खबर सुनते ही पवार का पूरा परिवार और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडनवीस समेत कई नेता बारामती पहुंच गए हैं। अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ गुरुवार को होगा।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
