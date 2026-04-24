अजित पवार की मौत का 'काला जादू' कनेक्शन? रात में अघोरी पूजा, बंगले के बाहर लटकाया बकरा
अजित पवार विमान हादसे में नया मोड़! NCP नेता अमोल मिटकरी ने बारामती में मौत से पहले 'काले जादू' और 'अघोरी पूजा' का सनसनीखेज दावा किया है। इस खौफनाक खुलासे और सुनेत्रा पवार के बयान की पूरी खबर पढ़ें।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दिग्गज नेता अजित पवार की विमान हादसे में हुई दर्दनाक मौत के महीनों बाद, इस मामले में एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। एनसीपी नेता और राज्य विधान परिषद के सदस्य अमोल मिटकरी ने आरोप लगाया है कि बारामती में अजित पवार के खिलाफ 'काला जादू' और 'अघोरी पूजा' की गई थी। गौरतलब है कि 28 जनवरी को बारामती में हुए एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और चार अन्य लोगों की जान चली गई थी। अजित पवार को प्यार से 'दादा' कहा जाता था।
अमोल मिटकरी के मुख्य दावे और आरोप
अमोल मिटकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
विद्या प्रतिष्ठान के पास अघोरी पूजा: मिटकरी का दावा है कि विद्या प्रतिष्ठान एआई इमारत के निर्माण स्थल के पास आधी रात को एक भयानक 'अघोरी पूजा' की गई थी। 'दादा' अगले ही दिन सुबह इस निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण करने के लिए वहां आने वाले थे।
काटेवाड़ी स्थित आवास के बाहर खौफनाक मंजर: एक अन्य पोस्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से मिटकरी ने बताया कि विमान हादसे से पहले, खतलपट्टा काटेवाड़ी इलाके में अजित पवार के बंगले के सामने एक बकरे को उलटा लटकाया गया था और वहां एक वीभत्स अनुष्ठान किया गया था।
मिटकरी ने जांचकर्ताओं की जवाबदेही की मांग करते हुए सवाल उठाया कि 'अंधविश्वास को मानने वाले लोगों ने दादा पर कैसे हमला किया, जो खुद अंधविश्वास का पुरजोर विरोध करते थे? यह खौफनाक सच जनता के सामने आना ही चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि डर यहीं खत्म नहीं होता है।
जांच की वर्तमान स्थिति
अजित पवार की मौत के कारणों की जांच अभी भी जारी है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई गई है, हालांकि अभी तक इसके आदेश का इंतजार किया जा रहा है।
सुनेत्रा पवार की चिंताएं और बारामती उपचुनाव
इस हादसे के बाद बारामती विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीतिक माहौल भी भावुक और सरगर्म है। बारामती में एक चुनावी रैली के दौरान अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने अपने पति की मौत पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर किसी को इस हादसे के जवाब मिलने चाहिए और यदि कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है, तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
बारामती का एकतरफा चुनाव
अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई इस सीट से सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में हैं। यह चुनाव काफी हद तक एकतरफा माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (MVA) और कांग्रेस ने दिवंगत नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपने उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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