क्या विमान में किसी तरह की हुई थी छेड़छाड़? अजित पवार मौत मामले की CID ने शुरू की जांच

Jan 30, 2026 03:02 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग (CID) ने बारामती में हुए विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। सीनियर अधिकारी ने बताया कि राज्य पुलिस ने 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में हुई दुर्घटना के बाद दर्ज आकस्मिक मौत के मामले में सीआईडी ​​जांच के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया, ‘पुणे ग्रामीण पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। इसे सीआईडी ​​को स्थानांतरित कर दिया गया है।’

एक निजी विमान में सवार पवार और चार अन्य लोगों की बुधवार सुबह बारामती में हवाई पट्टी के नजदीक हुए हादसे में मौत हो गई थी। इस घटना में मारे गए अन्य लोगों में कैप्टन सुमित कपूर शामिल थे, जिन्हें 15,000 घंटे का उड़ान अनुभव था और सह-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक को 1,500 घंटे का उड़ान अनुभव था। विमान में सवार लोगों में पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव और विमान परिचारिका पिंकी माली भी शामिल थीं।

दुर्घटनास्थल का भी दौरा करेगी सीआईडी

सीनियर अधिकारी ने बताया कि CID ​​कर्मियों की एक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और वे पुणे ग्रामीण पुलिस से संबंधित दस्तावेज एकत्र करेंगे। उन्होंने बताया कि टीम बारामती हवाई पट्टी के पास दुर्घटनास्थल का भी दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि पवार के मुंबई से बारामती की यात्रा शुरू करने से पहले विमान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की आशंका के मद्देनजर भी जांच की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने भी दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

