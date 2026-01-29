Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़ajit pawar death and future of ncp under leadership on sunetra pawar
क्यों अजित पवार के जाने के बाद भी NCP में टूट का खतरा नहीं, क्या है सबको जोड़ने वाली चीज

क्यों अजित पवार के जाने के बाद भी NCP में टूट का खतरा नहीं, क्या है सबको जोड़ने वाली चीज

संक्षेप:

एनसीपी फिलहाल भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ सत्ता में है। ऐसी स्थिति में पार्टी में बिखराव की संभावना नहीं है। पार्टी के ज्यादातर कद्दावर नेता सरकार में हैं और उनमें से कोई नहीं चाहेगा कि वह चलती हुई सरकार से बाहर निकलकर विद्रोह करे। इस तरह सत्ता सबको जोड़कर रखने वाली चीज है।

Jan 29, 2026 04:51 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के दो उपमुख्यमंत्रियों में से एक अजित पवार का बुधवार को अचानक निधन हो गया। प्लेन क्रैश के चलते अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि अजित पवार के शव की पहचान उनके कपड़ों और घड़ी से ही हो सकी। अजित पवार का निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा झटका है और एनसीपी के भविष्य के लिए भी कई सवाल छोड़ जाने वाला है। उनका असमय निधन ऐसे समय में हुआ है, जब कहा जा रहा था कि एनसीपी के दोनों धड़े एक हो सकते हैं। 2023 में अजित पवार की लीडरशिप वाला बड़ा धड़ा अलग हो गया था और घड़ी वाला इलेक्शन सिंबल भी उसे ही मिला था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ऐसे में अब एनसीपी का विलय होगा या नहीं। इसके अलावा यदि विलय नहीं हुआ तो अजित पवार वाली एनसीपी का नेतृत्व कौन करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब मोटे तौर पर सुनेत्र पवार के रूप में ही माना जा रहा है, जो अजित पवार की पत्नी हैं। वह बीते कुछ समय से ऐक्टिव तौर पर एनसीपी में हैं और राज्यसभा की सांसद भी हैं। उन्होंने बारामती से 2024 का आम चुनाव लड़ा था, लेकिन सुप्रिया सुले के मुकाबले हार गई थीं। फिर राज्यसभा के रास्ते वह संसद पहुंची हैं। पार्टी के सारे नेता भी उनके नाम पर सहमत हो सकते हैं क्योंकि अजित पवार के बेटे नई पीढ़ी के नेता होंगे और शायद हर लीडर उनके साथ काम करने में उतना सहज ना हो, जितना सुनेत्र के साथ रहेंगे।

क्यों सुनेत्र पवार के साथ ही काम करना चाहेंगे ज्यादातर नेता

पार्टी के एक नेता ने कहा कि वह पहले ही ऐक्टिव हैं और उन्हें कमान देना बहुत कठिन नहीं होगा। हम सभी उनसे लीडरशिप संभालने की मांग करेंगे। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं कि क्या पार्टी बिखर जाएगी? फिलहाल इसका जवाब है- नहीं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एनसीपी फिलहाल भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ सत्ता में है। ऐसी स्थिति में पार्टी में बिखराव की संभावना नहीं है। पार्टी के ज्यादातर कद्दावर नेता सरकार में हैं और उनमें से कोई नहीं चाहेगा कि वह चलती हुई सरकार से बाहर निकलकर विद्रोह करे। इस तरह सत्ता सबको जोड़कर रखने वाली चीज है। भले ही एनसीपी को नगर निकाय और जिला परिषद के चुनावों में करारा झटका लगा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में करीब 40 सीटें पाकर एनसीपी ने अपना दमखम दिखाया था। इस तरह अजित पवार ने दिखाया था कि वह अपने चाचा शरद पवार की छाया से बाहर भी काफी कुछ हैं।

सुनेत्र पवार के साथ बेटे पार्थ संभाल सकते हैं कमान

अब उनके जाने के बाद पत्नी सुनेत्र और उनके बेटों पार्थ और जय के सामने चुनौती होगी कि कैसे एनसीपी को मजबूत और एकजुट रखें। बता दें कि जय की राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखती, लेकिन पार्थ अपने पिता की विरासत संभालने में रुचि रखते हैं। लेकिन 2019 के आम चुनाव में उन्हें भी मां की तरह ही हार नसीब हुई थी। हालांकि लाख टके का सवाल यह है कि यदि दोनों धड़ों में एकता होती है तो सुनेत्र पवार और पार्थ पवार का रोल क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अजित पवार के कद का कोई नेता ना होने के चलते अब शायद वे विलय से बचें क्योंकि एकता होने के बाद शरद पवार और सुप्रिया सुले का कद बड़ा होने के चलते उन्हें बढ़त मिल सकती है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Ajit Pawar ajit pawar plane crash India News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Ajit Pawar Live Updates , अजित पवार प्लेन क्रैश और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।