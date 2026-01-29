क्यों अजित पवार के जाने के बाद भी NCP में टूट का खतरा नहीं, क्या है सबको जोड़ने वाली चीज

संक्षेप: एनसीपी फिलहाल भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ सत्ता में है। ऐसी स्थिति में पार्टी में बिखराव की संभावना नहीं है। पार्टी के ज्यादातर कद्दावर नेता सरकार में हैं और उनमें से कोई नहीं चाहेगा कि वह चलती हुई सरकार से बाहर निकलकर विद्रोह करे। इस तरह सत्ता सबको जोड़कर रखने वाली चीज है।

महाराष्ट्र के दो उपमुख्यमंत्रियों में से एक अजित पवार का बुधवार को अचानक निधन हो गया। प्लेन क्रैश के चलते अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि अजित पवार के शव की पहचान उनके कपड़ों और घड़ी से ही हो सकी। अजित पवार का निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा झटका है और एनसीपी के भविष्य के लिए भी कई सवाल छोड़ जाने वाला है। उनका असमय निधन ऐसे समय में हुआ है, जब कहा जा रहा था कि एनसीपी के दोनों धड़े एक हो सकते हैं। 2023 में अजित पवार की लीडरशिप वाला बड़ा धड़ा अलग हो गया था और घड़ी वाला इलेक्शन सिंबल भी उसे ही मिला था।

ऐसे में अब एनसीपी का विलय होगा या नहीं। इसके अलावा यदि विलय नहीं हुआ तो अजित पवार वाली एनसीपी का नेतृत्व कौन करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब मोटे तौर पर सुनेत्र पवार के रूप में ही माना जा रहा है, जो अजित पवार की पत्नी हैं। वह बीते कुछ समय से ऐक्टिव तौर पर एनसीपी में हैं और राज्यसभा की सांसद भी हैं। उन्होंने बारामती से 2024 का आम चुनाव लड़ा था, लेकिन सुप्रिया सुले के मुकाबले हार गई थीं। फिर राज्यसभा के रास्ते वह संसद पहुंची हैं। पार्टी के सारे नेता भी उनके नाम पर सहमत हो सकते हैं क्योंकि अजित पवार के बेटे नई पीढ़ी के नेता होंगे और शायद हर लीडर उनके साथ काम करने में उतना सहज ना हो, जितना सुनेत्र के साथ रहेंगे।

क्यों सुनेत्र पवार के साथ ही काम करना चाहेंगे ज्यादातर नेता पार्टी के एक नेता ने कहा कि वह पहले ही ऐक्टिव हैं और उन्हें कमान देना बहुत कठिन नहीं होगा। हम सभी उनसे लीडरशिप संभालने की मांग करेंगे। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं कि क्या पार्टी बिखर जाएगी? फिलहाल इसका जवाब है- नहीं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एनसीपी फिलहाल भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ सत्ता में है। ऐसी स्थिति में पार्टी में बिखराव की संभावना नहीं है। पार्टी के ज्यादातर कद्दावर नेता सरकार में हैं और उनमें से कोई नहीं चाहेगा कि वह चलती हुई सरकार से बाहर निकलकर विद्रोह करे। इस तरह सत्ता सबको जोड़कर रखने वाली चीज है। भले ही एनसीपी को नगर निकाय और जिला परिषद के चुनावों में करारा झटका लगा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में करीब 40 सीटें पाकर एनसीपी ने अपना दमखम दिखाया था। इस तरह अजित पवार ने दिखाया था कि वह अपने चाचा शरद पवार की छाया से बाहर भी काफी कुछ हैं।