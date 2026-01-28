संसद जाने को तैयार हो रही थीं सुनेत्रा, जब आई अजित पवार की खबर; साथ की आखिरी सभा

संक्षेप: Ajit Pawar Sunetra Pawar: महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे एनसीपी अध्यक्ष और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में बारामती में मौत के बाद पत्नी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार दिल्ली से लौटी हैं।

संसद के बजट सत्र के पहले दिन कार्यवाही में शामिल होने के लिए तैयार हो रहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के लिए बुधवार की सुबह मनहूस खबर लेकर आई। सुनेत्रा के पति, एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में एक विमान हादसे में निधन हो गया। अजित पवार सुबह 8.10 बजे ही मुंबई से चार्टर्ड फ्लाइट से बारामती निकले थे, जहां उन्हें पंचायत चुनावों के सिलसिले में कुछ सभाओं में हिस्सा लेना था। यह फ्लाइट बारामती एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गई, जिसमें पवार और सभी सवार लोगों का निधन हो गया है। चार दिन पहले शनिवार को बरामती में सुनेत्रा और अजित एनसीपी के चुनाव प्रचार के श्रीगणेश कार्यक्रम में साथ थे, जो अब दुर्भाग्य से उनकी एक साथ की आखिरी सभा बन गई है।

पवार परिवार के गढ़ बारामती की पंचायत समिति के चुनावों के लिए अजित पवार लगातार प्रचार में जुटे थे। शनिवार 24 जनवरी को बारामती इलाके में उनकी सभा आयोजित थी। अजित पवार, सुनेत्रा पवार ने बैठक की फोटो अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की थी और बताया था कि चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। बारामती समेत राज्य की 125 पंचायत समिति और 12 जिला परिषद के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है, जिनके नतीजे 7 फरवरी को आएंगे। बारामती पुणे जिला के तहत आने वाली एक पंचायत समिति है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भी दोनों पुणे में थे। अजित ने जहां पुणे में झंडोत्तोलन किया, वहीं सुनेत्रा ने बारामती में।