मुंबई हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की उड़ानें ठप, जानें क्यों हड़ताल पर गए ग्राउंड स्टाफ
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को एयर इंडिया की आने-जाने वाली कई उड़ानें ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की अचानक हड़ताल के कारण बुरी तरह प्रभावित हुईं।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को एयर इंडिया की दर्जनों उड़ानें ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की अचानक हड़ताल से बुरी तरह प्रभावित हुईं। वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (AISL) के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण आने-जाने वाली उड़ानों में भारी देरी दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाली लगभग 15 उड़ानें 90 मिनट से लेकर दो घंटे तक की देरी से रवाना हुईं। कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के यात्री घंटों तक विमान के अंदर ही बैठे रहने को मजबूर रहे।
रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद से मुंबई आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान सुबह 11:45 बजे लैंड हुई, लेकिन यात्रियों को विमान से उतरने में करीब एक घंटा इंतजार करना पड़ा। पुणे के सर्कस मालिक सुजीत दिलीप (50) ने बताया कि हम सुबह 11:45 बजे लैंड हुए थे, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे तक विमान के अंदर ही बैठे रहे। उतरने के बाद पता चला कि ग्राउंड स्टाफ हड़ताल पर हैं। उन्होंने आगे बताया कि सामान लेने में भी देरी हुई और मुझे अपना सामान दोपहर 2 बजे मिला। इस वजह से मुंबई में मेरी महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठक छूट गई।
इसी तरह मुंबई से देहरादून जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई 431 जो दोपहर 12:10 बजे रवाना होनी थी, करीब दो घंटे की देरी से उड़ी। 80 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी गजेंद्र वर्मा ने बताया कि हम सुबह 11 बजे से बोर्डिंग गेट पर इंतजार कर रहे हैं। बोर्डिंग का समय 11:10 बजे था, लेकिन दोपहर 3:30 बजे तक भी फ्लाइट नहीं उड़ी। एयरलाइंस की तरफ से कोई सही जानकारी भी नहीं दी जा रही थी।
बता दें कि एआईएसएल, एयर इंडिया समूह की ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है जो एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा मुंबई हवाई अड्डे और देश के अन्य हवाई अड्डों पर कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी देश के 84 हवाई अड्डों पर फ्लाई दुबई, सऊदिया, ओमान एयर और सलामएयर जैसी विदेशी कंपनियों समेत करीब 80 एयरलाइंस की ग्राउंड हैंडलिंग संभालती है।कंपनी में लगभग 20000 कर्मचारी कार्यरत हैं और यह प्रतिदिन औसतन 650 उड़ानों का संचालन करती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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