Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़AIMIM councillors joins BJP Owaisi says two sides of the ocean can never meet
बीजेपी से जा मिले AIMIM पार्षद? ओवैसी बोले- कभी नहीं मिल सकते समंदर के दो किनारे

बीजेपी से जा मिले AIMIM पार्षद? ओवैसी बोले- कभी नहीं मिल सकते समंदर के दो किनारे

संक्षेप:

महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव के बाद कुछ पार्षदों के बीजेपी से जुड़ने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम और बीजेपी समंदर के दो किनारे हैं जो कि कभी मिल नहीं सकते। 

Jan 20, 2026 04:33 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र में 19 नगर निकायों में हुए चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की किस्मत ही चमक गई। उनकी पार्टी ने 100 से ज्यादी सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि समंदर के दो किनारे आपस में कभी नहीं मिल सकते। बता दें कि अकोट नगर पालिका में एक पार्षद बीजेपी के साथ जाना जाहता था। इसको लेकर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने अपने पार्षदों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि किसी को भी बीजेपी का साथ नहीं देना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीजेपी के साथ जाना चाहते थे 5 पार्षद?

ओवैसी ने कहा कि उनके पार्षदों को नहीं पता था कि वे जिस समूह से वे जुड़े हैं वह बीजेपी के साथ ताल्लुक रखता है। इसके बाद पार्टी ने उनसे तत्काल कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखकर अपना समर्थन वापस लें। बाद में पता चला कि उनको इकट्ठा करने में बीजेपी नेता के बेटे का हाथ था। उनका साथ देने वाले पार्षदों को बाद में पार्टी से निलंबित कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका कोई भी पार्षद अगर विरोधी दल का साथ करता है तो तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ओवैसी ने कहा कि इस चुनाव में एआईएमआईएम ने 125 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं एक महीने पहले हुए नगर निकाय के चुनाव में 85 सीटें पार्टी के खाते में आई थीं। इस तरह से AIMIM के कुल 200 पार्षदों की जीत हुई है। उन्होंने का कि पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और यह उसी का परिणाम है।

मैं खुद को मुस्लिम नेता नहीं मानता

ओवैसी ने कहा कि वह खुद को मुस्लिमों का नेता नहीं मानते। मैंने हमेशा कहा है कि मैं केवल मुसलमानों का नेता नहीं बनना चाहता हूं। हमारी पार्टी की कोशिश यही है कि ऐसे सैकड़ों लोग हों जो कि आगे चलकर पार्टी की कमान संभालने की क्षमता रखते हों। बता दें कि 2017 में नगर निगम के चुनाव में एआईएमआई एम को केवल 81 सीटें हासिल हुई थीं। छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव, धुले, अमरावती, सोलापुर और मंबई में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था। इस बार उनकी पार्टी ने बीएमसी में भी सीट जीती है।

एआईएमआईएम ने इस बार गोवंडी से विजय उबाले को टिकट दिया था। उन्होंने जीत हासल की है। उबाले ने शिवसेना की सोनाली जाधव को हराया है। बता दें कि शिवसेना और शिवसेना (UBT) ने भी इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिय़ा था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Asaduddin Owaisi BMC Elections Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।