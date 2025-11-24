यह आखिरी चुनाव... BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे की मराठी मानुष को चेतावनी

संक्षेप: BMC चुनाव को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकर ने मराठी मानुष को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव मराठी मानुष को अपनी पहचान बचाने का आखिरी मौका है। अगर मुंबई हाथ से गया, तो बहुत बड़ी परेशानी सामने होगी।

महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर माहौल गरम होता जा रहा है। रविवार को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने अंदाज में मराठी मानुष को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव मराठी मानुष के लिए अपनी पहचान बचाने का आखिरी मौका साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव के दौरान सतर्क रहने की भी अपील की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुंबई में एमएनएस कोकण महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए ठाकरे ने कहा, "अपनी सतर्कता मत खोइए, नहीं तो नुकसान होना तय है। अगर आप चौकन्ने नहीं रहे, तो आने वाले बीएमसी चुनाव मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव होंगे। इसके परिणाम नियंत्रण से बाहर होंगे। अगर मुंबई हाथ से निकल गई, तो यह लोग यहां तांडव मचा देंगे।"

बात को आगे बढ़ाते हुए ठाकरे ने विपक्ष के मुख्य मुद्दे मतदाता सूचियों में आने वाली अनियमितताओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "यह देखना आपके लिए जरूरी है कि मतदाता असली है या फर्जी।" गौरतलब है कि ठाकरे का यह आक्रामक रुख ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ महीने पहले ही 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा नीत महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया था। लेकिन इसके बाद हुए राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद एक बार फिर से वह मराठी मानुष की राजनीति पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं।