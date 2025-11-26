नंबर 1 और 2, अब दोनों NDA के साथ; स्थानीय चुनावों से पहले महाराष्ट्र में नया खेला, MVA को झटका कैसे?

संक्षेप: इस दल बदल से सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगा है, जिसके 19 उम्मीदवारों ने पाला बदला है। दूसरे नंबर पर अजित पवार की एनसीपी है, जिसके 13 और कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों के उप विजेता शामिल हैं।

Maharashtra Local Elections: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से ऐन पहले सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति ने विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (MVA) को बड़ा झटका दिया है। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन की एकता खतरे में है, और साथी दलों के बीच स्थानीय चुनावों को लेकर आम राय नहीं बन पा रही है, वहीं उनके समर्थकों को लामबंद रखने का जोखिम भी बढ़ा हुआ है। इसी बीच, सत्तारूढ़ गठबंधन ने खेला कर दिया है। दरअसल, पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा में 43 सीटों पर उपविजेता रहे यानी नंबर दो पर रहे विपक्षी उम्मीदवारों को महायुति ने अब अपने साथ कर लिया है। इन 43 उप विजेताओं में सबसे ज्यादा भाजपा में शामिल हुए हैं। इनके अलावा तीन निर्दलीय उप विजेता भी भाजपा में शामिल हो गए हैं।

पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में कुल 288 सीटों में से 235 पर महायुति (NDA) ने जीत हासिल की थी, जबकि MVA सिर्फ 50 सीटें ही जीत पाया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, तीन निर्दलीयों समेत कुल 46 उपविजेताओं में से सबसे ज्यादा 26 भाजपा में शामिल हुए हैं, जबकि 13 अजित पवार की NCP में और 7 एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं। इस दल बदल से सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगा है, जिसके 19 उम्मीदवारों ने पाला बदला है। दूसरे नंबर पर अजित पवार की एनसीपी है, जिसके 13 और कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों समेत एक शेतकारी कामगार पक्ष (शेकपा) के उप विजेता हैं।

महायुति ने 235 सीटें जीतीं थी बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति ने 235 सीटें जीतीं थी। इनमें BJP को 132 सीटें, जबकि शिंदे सेना और NCP (अजीत पवार) को क्रमशः 57 और 41 सीटें मिलीं थीं। MVA सिर्फ 50 सीटें जीत पाई थी। इनमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) को 20, कांग्रेस को 16, और शरद पवार की NCP को 10 सीटें मिलीं थीं।