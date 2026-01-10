Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़agreements even in Mahabharata Ajit Pawar is a flexible leader why did Fadnavis say this amidst the BMC elections
महाभारत में भी हुए थे समझौते, अजीत पवार लचीले नेता; BMC चुनाव के बीच फडणवीस ने ऐसा क्यों कहा

महाभारत में भी हुए थे समझौते, अजीत पवार लचीले नेता; BMC चुनाव के बीच फडणवीस ने ऐसा क्यों कहा

संक्षेप:

फडणवीस ने मुंबई को जाम मुक्त बनाने और 'ईज ऑफ लिविंग' के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। उन्होंने वादा किया कि बांद्रा सी-लिंक से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) तक टनल बनाई जाएगी।

Jan 10, 2026 09:57 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई।
share Share
Follow Us on

नगर निकाय चुनावों, विशेष रूप से BMC के लिए जारी धुआंधार प्रचार के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के विजन, गठबंधन की राजनीति और मुफ्त उपहारों (Freebies) की संस्कृति पर खुलकर बात की। उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करने के साथ-साथ यह भी साफ किया कि सत्ता हासिल करने के लिए किए गए समझौते नीतियों को लागू करने के लिए जरूरी हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ गठबंधन पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा, "हमने अजीत पवार के साथ गठबंधन बहुत सोच-समझकर किया है। वह राजनीति को समझते हैं और जानते हैं कि कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है। वे बहुत लचीले हैं।"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महाभारत का संदर्भ देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने पहले NCP का विरोध करने और अब हाथ मिलाने पर कहा, "जब हम अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे, तो हमें नुकसान हुआ। अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सत्ता जरूरी है। महाभारत के युद्ध में भी समझौते हुए थे।" उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों में अलग लड़ने के बावजूद, 2029 और उसके बाद के लिए महायुति गठबंधन पूरी तरह मजबूत है।

फ्रीबीज पर क्या बोले?

शिवसेना (यूबीटी) और MNS द्वारा घरेलू सहायिकाओं को ₹1,500 प्रति माह देने के वादे और नवी मुंबई में बीजेपी द्वारा 20 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स न बढ़ाने के वादे पर फडणवीस ने कहा, "यह वर्तमान का ट्रेंड है। कोई भी राजनीतिक दल इससे बच नहीं सकता। हो सकता है कि पांच साल बाद यह स्थिति बदल जाए।"

फडणवीस ने मुंबई को जाम मुक्त बनाने और 'ईज ऑफ लिविंग' के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। उन्होंने वादा किया कि बांद्रा सी-लिंक से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) तक टनल बनाई जाएगी। एक टनल कुर्ला की ओर और दूसरी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाएगी, जो बाद में कोस्टल रोड से जुड़ जाएगी। मेट्रो लाइनों का विस्तार और रेल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना उनकी प्राथमिकता है। मुंबई में और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाए जाएंगे ताकि प्रदूषण कम हो।

अंबरनाथ में गठबंधन पर क्या बोले?

उन्होंने स्वीकार किया कि अंबरनाथ में शिवसेना के साथ गठबंधन न करना गलत था, जो स्थानीय नेताओं की व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण हुआ था। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आएगी, लेकिन NCP (अजीत पवार गुट) के साथ सहयोग के दरवाजे खुले रखे हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Ajit Pawar Devendra Fadnavis
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।