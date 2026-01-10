महाभारत में भी हुए थे समझौते, अजीत पवार लचीले नेता; BMC चुनाव के बीच फडणवीस ने ऐसा क्यों कहा

संक्षेप: फडणवीस ने मुंबई को जाम मुक्त बनाने और 'ईज ऑफ लिविंग' के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। उन्होंने वादा किया कि बांद्रा सी-लिंक से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) तक टनल बनाई जाएगी।

नगर निकाय चुनावों, विशेष रूप से BMC के लिए जारी धुआंधार प्रचार के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के विजन, गठबंधन की राजनीति और मुफ्त उपहारों (Freebies) की संस्कृति पर खुलकर बात की। उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करने के साथ-साथ यह भी साफ किया कि सत्ता हासिल करने के लिए किए गए समझौते नीतियों को लागू करने के लिए जरूरी हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ गठबंधन पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा, "हमने अजीत पवार के साथ गठबंधन बहुत सोच-समझकर किया है। वह राजनीति को समझते हैं और जानते हैं कि कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है। वे बहुत लचीले हैं।"

महाभारत का संदर्भ देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने पहले NCP का विरोध करने और अब हाथ मिलाने पर कहा, "जब हम अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे, तो हमें नुकसान हुआ। अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सत्ता जरूरी है। महाभारत के युद्ध में भी समझौते हुए थे।" उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों में अलग लड़ने के बावजूद, 2029 और उसके बाद के लिए महायुति गठबंधन पूरी तरह मजबूत है।

फ्रीबीज पर क्या बोले? शिवसेना (यूबीटी) और MNS द्वारा घरेलू सहायिकाओं को ₹1,500 प्रति माह देने के वादे और नवी मुंबई में बीजेपी द्वारा 20 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स न बढ़ाने के वादे पर फडणवीस ने कहा, "यह वर्तमान का ट्रेंड है। कोई भी राजनीतिक दल इससे बच नहीं सकता। हो सकता है कि पांच साल बाद यह स्थिति बदल जाए।"

फडणवीस ने मुंबई को जाम मुक्त बनाने और 'ईज ऑफ लिविंग' के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। उन्होंने वादा किया कि बांद्रा सी-लिंक से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) तक टनल बनाई जाएगी। एक टनल कुर्ला की ओर और दूसरी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाएगी, जो बाद में कोस्टल रोड से जुड़ जाएगी। मेट्रो लाइनों का विस्तार और रेल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना उनकी प्राथमिकता है। मुंबई में और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाए जाएंगे ताकि प्रदूषण कम हो।