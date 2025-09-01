हाईकोर्ट के आदेश के बाद मनोज जरांगे की समर्थकों से अपील, बोले- मुंबईकर को परेशान मत करो

Manoj Jarange: हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सड़कें खाली करने के आदेश के बाद जरांगे ने अपने समर्थकों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मुंबईकर को परेशान मत कीजिए, जो जगह जिस चीज के लिए निर्धारित है वहीं पर वह काम कीजिए। अगर बात नहीं मान सकते तो वापस लौट जाइए।

मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में प्रदर्शन कर रहे मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद जरांगे ने अपने समर्थकों से अदालत के निर्देशों का पालन करने और मुंबईकर(मुंबई वासियों) को परेशान न करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार से आजाद मैदान में हड़ताल पर बैठे जरांगे और उनके समर्थकों को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि जरांगे का विरोध शांति पूर्ण नहीं है। इसमें सभी शर्तों को उल्लंघन किया गया है। ऐसे में दो सितंबर तक इन्हें मुंबई की सभी सड़कें खाली करनी होंगी।

हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद जरांगे ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करें। मुंबईकर को परेशान न करें। सड़कों पर न घूमें, निर्धारित जगहों पर ही वाहन पार्क करें। जो लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते, वे अपने गाँव लौट जाएँ।" हालांकि इसके बाद भी हड़ताल पर बैठे जरांगे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह मुंबई तभी छोड़ेंगे, जब मराठों को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण मिल जाएगा।

जरांगे ने आगे कहा, "हमारे लोग पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी नहीं करते... मैं नहीं चाहता कि मेरी जाति पर कोई कलंग लगाया जाए। मैं आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत दर्द और पीड़ा झेल रहा हूँ।" अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो फिर (आंदोलन का) क्या फ़ायदा?"

आपको बता दें इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को आंदोलन के दौरान शहर में हुआ उपद्रव के वीडियो दिखाए गए। हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शहर में हो रहा विरोध प्रदर्शन शांति पूर्ण नहीं है। जरांगे और उनके समर्थकों को मंगलवार दोपहर तक शहर की सभी सड़ें खाली करने का मौका भी दिया जा रहा है।