मुंबई मेयर की कार से हटाई गईं लाल-नीली बत्तियां, क्या था विवाद; जानिए पूरा मामला
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने रविवार को कहाकि अवैध और वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर मुंबई की महापौर रितु तावड़े के आधिकारिक वाहन से लाल-नीली बत्तियां हटा दी गई हैं।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने रविवार को कहाकि अवैध और वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर मुंबई की महापौर रितु तावड़े के आधिकारिक वाहन से लाल-नीली बत्तियां हटा दी गई हैं। एक बयान में, बीएमसी ने कहा कि महानगरपालिका के पदाधिकारियों को आवंटित वाहनों से भी इसी तरह की बत्तियां हटा दी गई हैं। पिछले महीने मुंबई की महापौर का पदभार संभालने के बाद तावड़े 44 वर्षों में इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाली दूसरी भाजपा पार्षद बन गई। उनको उपलब्ध कराये गए एक बहुउद्देशीय वाहन (एमपीवी) में लाल और नीली बत्तियां लगी थीं।
सोशल मीडिया पर उठा था सवाल
बयान के अनुसार, बीएमसी ने यह कार्रवाई तब की जब प्रशासन के संज्ञान में आया कि उसके कुछ वाहनों में बत्तियां लगी हुई हैं। बयान में तावड़े की बत्ती लगी आधिकारिक कार की एक तस्वीर भी साझा की गई। बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि महापौर की गाड़ी पर लगी नीली-लाल चमकने वाली बत्तियां, जो आमतौर पर पुलिस और अन्य आपातकालीन वाहनों में लगी होती हैं, इस सप्ताह की शुरुआत में हटा दी गईं। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा सवाल उठाए जाने के एक दिन बाद की गई।
एक यूजर ने 11 मार्च को एक पोस्ट के माध्यम से पूछा कि क्या मुंबई महापौर की गाड़ी पर लाल और नीली बत्तियों के इस्तेमाल का लाइसेंस पुलिस के पास है? कई अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भी इस पर अपनी राय देते हुए बत्तियों के इस्तेमाल की आलोचना की। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने दावा किया कि महापौर के आधिकारिक और साथ चल रहे वाहनों पर "लाल और पीली बत्तियों का अनाधिकृत इस्तेमाल" किया जा रहा है।
विपक्ष ने भी उठाए सवाल
गलगाली ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ऐसी बत्तियों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है और केवल विशिष्ट आपातकालीन सेवाओं के लिए ही इसकी अनुमति है। उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। विपक्ष ने तावड़े पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीएमसी में भाजपा के सत्ता में आने के बाद ‘वीआईपी संस्कृति’ फिर से पनप गई है।
विपक्ष की नेता और पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने तंज कसते हुए कहाकि क्या आप लाल बत्ती के मोह का विरोध नहीं कर सकीं? इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जांच में पाया गया कि लाल बत्ती वाहन की छत पर नहीं बल्कि बोनट पर लगी थी और महापौर रितु तावड़े को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। फडणवीस ने कहाकि इसमें महापौर की कोई गलती नहीं है। यह हमारा पहले से ही लिया गया फैसला है कि राज्य में कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा। महापौर को भी इसकी जानकारी है। उन्हें बिना किसी कारण के निशाना बनाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।