Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़After Ajit Pawar death Raj Thackeray targets NCP president post patil but not patel
'पाटिल लेकिन पटेल नहीं'; अजित पवार के निधन के बाद राज ठाकरे का NCP पर निशाना

'पाटिल लेकिन पटेल नहीं'; अजित पवार के निधन के बाद राज ठाकरे का NCP पर निशाना

संक्षेप:

राज ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए किसी मराठी का नाम बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मराठी मिट्टी से जुड़ी हुई पार्टी का अध्यक्ष को सच्चा मराठी ही होना चाहिए, यह कोई पाटिल हो सकता है लेकिन पटेल नहीं।

Jan 31, 2026 08:35 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) चीफ अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महायुति की सरकार में अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। हालांकि, अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद शरद पवार गुट की तरफ से ऐसे दोनों पार्टियों के विलय के संकेत मिले थे, लेकिन सुनेत्रा के शपथ ग्रहण में सभी की अनुपस्थिति ने उस संभावना पर लगभग विराम लगा दिया है। इसी बीच मनसे चीफ राज ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष पद को लेकर नेता प्रफुल्ल पटेल पर निशाना साधा है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर राज ठाकरे ने लिखा, "हाल के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से उथल-पुथल मची हुई है। सच कहूं तो इस पर टिप्पणी करने का मन भी नहीं करता है। लेकिन दिनभर जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उन पर बोला जरूरी हो गया है। राष्ट्र्वादी कांग्रेस पार्टी जैसी, जो वास्तव में मराठी मिट्टी से जुड़ी हुई पार्टी है। उसका कार्यकारी अध्यक्ष भी एक सच्चा मराठी होना चाहिए। यह कोई पाटिल हो सकता है लेकिन पटेल नहीं।"

दरअसल, राज ठाकरे यहां पर एनसीपी के नेता और अजित पवार के करीबी प्रफुल्ल पटेल पर परोक्ष रूप से हमला कर रहे हैं। पटेल महाराष्ट्र के ही नेता हैं, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से गुजरात से आता है। राज ठाकरे शुरुआत से ही मराठी अस्मिता की राजनीति करते आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर भी उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष पद के लिए मराठी व्यक्ति का ही पक्ष लिया है।

इससे पहले, एनसीपी चीफ अजित पवार की 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। पिछले दिनों निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाले शरद गुट की तरफ से लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थीं कि अजित पवार दोनों धड़ों को एक करना चाहते थे। हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
