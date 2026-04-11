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काम की बात: अब मुंबई में भी खरीद पाएंगे सस्ता घर, मिडिल क्लास के लिए सरकार लाई योजना; जानें फैसिलिटी

Apr 11, 2026 01:34 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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महा-हाउसिंग के प्रबंध निदेशक त्रयंबक कासर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अगले दो से तीन महीनों में इस परियोजना का भूमि पूजन कर दिया जाएगा।

अब मुंबई में भी खरीद पाएंगे सस्ता घर, मिडिल क्लास के लिए सरकार लाई योजना; जानें फैसिलिटी

मुंबई में अपना घर होना आज के समय में भी किसी सपने से कम नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली का यह सपना जल्द पूरा होने वाला है। मुंबई के पश्चिमी उपनगर बोरीवली (पश्चिम) में निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए एक विशाल टाउनशिप के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत इस मेगा-प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। यह महाराष्ट्र के किसी भी मेट्रो शहर में इस तरह की पहली परियोजना होगी।

यह टाउनशिप बोरीवली के शिंपोली और गोराई क्षेत्र में फैली कुल 28.84 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। गोराई का भूखंड BSNL का है और शिंपोली का भूखंड MTNL के स्वामित्व में है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन जमीनों को महाराष्ट्र हाउसिंग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित लागत 729 करोड़ रुपये है।

किसे मिलेगा लाभ?

यह परियोजना मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय समूह (LIG)। टाउनशिप के तहत मिलने वाले घरों का क्षेत्रफल लगभग 450 वर्ग फुट होगा, जो किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

टाउनशिप में क्या-क्या सुविधाएं?

इसे केवल एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक संपूर्ण टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। परिसर के भीतर ही स्कूल और अस्पताल की सुविधा होगी। मनोरंजन के खेल का मैदान और सांस्कृतिक केंद्र की भी सुविधा होगी। इस टाउनशिप में एक कौशल विकास केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, जो युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। दैनिक जरूरतों के लिए कमर्शियल एरिया भी होगा।

इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खासियत इसकी आवाजाही की सुविधा होगी। यह क्षेत्र दो मेट्रो स्टेशनों के करीब है। प्रस्तावित वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड से भी इसे सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे दक्षिण मुंबई और अंधेरी पहुंचना आसान हो जाएगा।

जल्द होगा भूमि पूजन

महा-हाउसिंग के प्रबंध निदेशक त्रयंबक कासर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अगले दो से तीन महीनों में इस परियोजना का भूमि पूजन कर दिया जाएगा। इस मेगा-प्रोजेक्ट को अगले तीन से चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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