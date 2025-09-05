Actress arrested in Thane Maharashtra for running prostitution racket police action वेश्यावृत्ति गिरोह चलाने वाली एक्ट्रेस गिरफ्तार, महिलाओं को धंधे में धकेलने का आरोप, Maharashtra Hindi News - Hindustan
वेश्यावृत्ति गिरोह चलाने वाली एक्ट्रेस गिरफ्तार, महिलाओं को धंधे में धकेलने का आरोप

सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल ने बताया, ‘टीम ने परिसरों पर छापा मारा और आरोपियों को नकली ग्राहक बनाकर भेजे गए लोगों से पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। हमने टीवी धारावाहिकों और बांग्ला सिनेमा में सक्रिय 2 महिलाओं को भी बचाया।’

Niteesh Kumar भाषाFri, 5 Sep 2025 11:32 AM
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 41 वर्षीय अभिनेत्री को वेश्यावृत्ति गिरोह चलाने आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस पर अभिनय में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं को इस अवैध धंधे में धकेलने का भी आरोप है। अधिकारी ने कहा कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने 2 लोगों को नकली ग्राहक बनाकर भेजा, जिन्होंने अनुष्का मोनी मोहन दास नाम की आरोपी से संपर्क किया। उसने इन ग्राहकों को बुधवार को मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर काशीमीरा स्थित एक मॉल में मिलने के लिए बुलाया।

मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल ने बताया, ‘टीम ने परिसरों पर छापा मारा और आरोपियों को नकली ग्राहक बनाकर भेजे गए लोगों से पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। हमने टीवी धारावाहिकों और बांग्ला सिनेमा में सक्रिय दो महिलाओं को भी बचाया।’ उन्होंने बताया कि दास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(3) मानव तस्करी से संबंधित और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (PITA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि बचाई गई महिलाओं को आश्रय गृह भेज दिया गया है।

अपराध की तह तक जाने के लिए जांच

एसीपी बल्लाल ने कहा, ‘इस अपराध की तह तक जाने के लिए मामले की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इसमें और लोग भी शामिल हैं।’ दूसरी ओर, मुंबई के पास पनवेल शहर में हत्या के आरोपी ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने ही माता-पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों को बंधक बना लिया। पुलिस ने जब रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। रायगढ़ जिले के ओल्ड पनवेल स्थित गोडसे अली इलाके में बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात को हुई इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में पुलिस ने आरोपी को काबू करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।