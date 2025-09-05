वेश्यावृत्ति गिरोह चलाने वाली एक्ट्रेस गिरफ्तार, महिलाओं को धंधे में धकेलने का आरोप

सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल ने बताया, ‘टीम ने परिसरों पर छापा मारा और आरोपियों को नकली ग्राहक बनाकर भेजे गए लोगों से पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। हमने टीवी धारावाहिकों और बांग्ला सिनेमा में सक्रिय 2 महिलाओं को भी बचाया।’

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 41 वर्षीय अभिनेत्री को वेश्यावृत्ति गिरोह चलाने आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस पर अभिनय में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं को इस अवैध धंधे में धकेलने का भी आरोप है। अधिकारी ने कहा कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने 2 लोगों को नकली ग्राहक बनाकर भेजा, जिन्होंने अनुष्का मोनी मोहन दास नाम की आरोपी से संपर्क किया। उसने इन ग्राहकों को बुधवार को मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर काशीमीरा स्थित एक मॉल में मिलने के लिए बुलाया।

मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल ने बताया, ‘टीम ने परिसरों पर छापा मारा और आरोपियों को नकली ग्राहक बनाकर भेजे गए लोगों से पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। हमने टीवी धारावाहिकों और बांग्ला सिनेमा में सक्रिय दो महिलाओं को भी बचाया।’ उन्होंने बताया कि दास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(3) मानव तस्करी से संबंधित और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (PITA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि बचाई गई महिलाओं को आश्रय गृह भेज दिया गया है।