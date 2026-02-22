Hindustan Hindi News
रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे छुट्टी देने की मांग, अबू आजमी ने सीएम को लिखा पत्र

Feb 22, 2026 10:59 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अबू आजमी ने मीडिया से बातचीत में रमजान की खासियतों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रमजान के दौरान मुस्लिम लोग सुबह 4-5 बजे सहर के लिए उठते हैं, भोजन करते हैं और फिर थोड़ा आराम कर जल्दी ड्यूटी पर निकल जाते हैं।

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को शाम 4 बजे छुट्टी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों ने अपने मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों को रमजान में शाम 4 बजे तक कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी है, जिससे उपवास रखने वाले लोग इफ्तार और नमाज के लिए समय निकाल सकें। अबू आजमी ने इस नीति को अन्य राज्यों के लिए एक अच्छा उदाहरण बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऐसी ही व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी।

अबू आजमी ने मीडिया से बातचीत में रमजान की खासियतों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रमजान के दौरान मुस्लिम लोग सुबह 4-5 बजे सहर के लिए उठते हैं, भोजन करते हैं और फिर थोड़ा आराम कर जल्दी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। इफ्तार शाम लगभग 6:30 बजे होता है और उसके एक घंटे बाद नमाज अदा की जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमानों के लिए रमजान बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण महीना है, जिसमें रोजा रखना, इबादत करना और धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। ऐसे में उपवास रखने वाले कर्मचारियों को शाम के समय कुछ राहत मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें।

अबू आजमी की क्या है मांग

अबू आजमी ने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जारी आदेशों से प्रेरित होकर उन्होंने महाराष्ट्र में भी यह पहल की है। उन्होंने कहा, 'जब मैंने देखा कि इन राज्यों में मुस्लिम अधिकारियों को 4 बजे छुट्टी मिल रही है, तो मुझे लगा कि महाराष्ट्र में भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। यह एक अच्छी पहल होगी यदि राज्य सरकार इसे लागू करती है।' उनका मानना है कि इससे मुस्लिम कर्मचारियों को धार्मिक और कार्यक्षेत्र दोनों में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी, बिना उत्पादकता प्रभावित किए।

यह मांग ऐसे समय में आई है जब रमजान के दौरान कई राज्यों में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए विशेष रियायतों की चर्चा हो रही है। अबू आजमी की यह अपील धार्मिक संवेदनशीलता और कार्य-जीवन संतुलन पर आधारित है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर बहस छिड़ सकती है, लेकिन अबू आजमी ने इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में पेश किया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
