'फेकनाथ मिंदे' को जवाब देना नहीं आता तो मंत्री क्यों बने, आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर तंज

आदित्य ठाकरे ने कहा, “आज की स्थिति देखिए, मुख्यमंत्री खुद अपने विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देते हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आखिर आपके पास ऐसी कौन-सी कमी है?”

मुंबई में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने पार्टी में टूट को लेकर बागियों पर निशाना साधा। मंगलवार को उन्होंने कहा, "2022 में गद्दारों की ओर से सरकार गिराए जाने के बाद से ही 'फेकनाथ मिंदे' हर विधानसभा सत्र में अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान हम जो सवाल उठाते हैं, वे जनता के सवाल होते हैं। वे महाराष्ट्र के मुद्दों से जुड़े होते हैं और उनका जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन हर सत्र में देखा जाता है कि वे अपने विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए किसी और मंत्री को जिम्मेदारी सौंप देते हैं।"

आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, "अगर जवाब किसी और को ही देना है तो फिर वह विभाग अपने पास रखने का क्या मतलब है? बेहतर होगा कि उसे स्थायी रूप से उसी व्यक्ति को सौंप दें। आप विभाग इसलिए अपने पास रखते हैं ताकि धन की हेराफेरी कर सकें, घोटाले कर सकें और भ्रष्टाचार कर सकें, लेकिन जब जवाबदेही निभाने का समय आता है तो भाग खड़े होते हैं। अगर आपको जवाब देना नहीं आता तो फिर उस विभाग के मंत्री क्यों बने?"

एकनाथ शिंदे के जवाब नहीं देने पर हंगामा आदित्य ठाकरे ने कहा, "आज की स्थिति देखिए, मुख्यमंत्री खुद अपने विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देते हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आखिर आपके पास ऐसी कौन-सी कमी है? अगर यह सिर्फ आत्मविश्वास की कमी होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन मामला इससे कहीं आगे का लगता है।" दूसरी ओर, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (UBT) के लोकसभा सांसदों के टूटने के बाद विधानसभा में दिखी फूट को लेकर मंगलवार को तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य जोर का झटका लगने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी उन्हें और भी झटके लगने वाले हैं।

विधानसभा में आदित्य ठाकरे और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने मंत्रियों की ओर से दूसरे विभागों से जुड़े सवालों का जवाब दिए जाने पर आपत्ति जताई और सदन से बाहर चले गए, जिसके बाद शिंदे की यह तीखी प्रतिक्रिया आई है। विपक्ष ने मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की ओर से कुछ विभागों की जिम्मेदारी कुछ मंत्रियों को सौंपने पर आपत्ति जताई। एनसीपी (एसपी) के सदस्य जयंत पाटिल ने विधानसभा अध्यक्ष से फैसला वापस लेने की मांग की, जबकि आदित्य ठाकरे ने कहा कि सदन में उठाए गए मुद्दों का जवाब केवल संबंधित विभाग के राज्य मंत्री ही दे सकते हैं। कांग्रेस के नितिन राउत ने कहा कि ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई थी।