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बीजेपी ने दान पेटी से पैसे चुराए और उसी से सांसद खरीद रही, राम मंदिर चंदा चोरी पर आदित्य ठाकरे

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आदित्य ठाकरे ने राम जन्मभूमि आंदोलन की याद दिलाते हुए एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय गड़बड़ी हिंदू समुदाय की भावनाओं का अपमान है। उनकी यह टिप्पणियां होसबाले के बयानों के बाद आई हैं।

बीजेपी ने दान पेटी से पैसे चुराए और उसी से सांसद खरीद रही, राम मंदिर चंदा चोरी पर आदित्य ठाकरे

महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा प्रक्रिया को निशाना बनाते हुए ट्रस्ट की ईमानदारी पर सवाल उठाए। ठाकरे ने पूछा, "अगर चढ़ावा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है, तो मूल सवाल यही है कि इन ट्रस्टियों को किसने नियुक्त किया? इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ने नियुक्त किया गया तो क्या केंद्र अब अपने ही नियुक्त लोगों को जवाबदेह ठहरायेगा और उन्हें हटायेगा?" उन्होंने दावा किया कि भाजपा मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय अकेले नहीं ले सकती, क्योंकि इसका रास्ता सरकारी पहल के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हुआ था।

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आदित्य ठाकरे ने कहा कि अब हम एक आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "राम जन्मभूमि आंदोलन को फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि भाजपा ने दानपेटी का पैसा चुराया है और अब उसी पैसे का इस्तेमाल सांसदों को खरीदने के लिए करने की कोशिश कर रही है। यह सभी हिंदुओं की आस्था और भावनाओं का अपमान है।' उन्होंने कहा कि हम 'राम रक्षा आंदोलन' शुरू करेंगे और हर गांव में जाकर लोगों को जोड़ेंगे। यह आंदोलन भगवान राम को भाजपा और उसके लुटेरों से बचाने के लिए होगा।

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हिंदू समुदाय की भावनाओं का अपमान: आदित्य ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने राम जन्मभूमि आंदोलन की याद दिलाते हुए एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि यह वित्तीय गड़बड़ी हिंदू समुदाय की भावनाओं का अपमान है। उनकी यह टिप्पणियां चढ़ावा चोरी के संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयानों के बाद आई हैं। अपना ध्यान स्थानीय शासन पर केंद्रित करते हुए ठाकरे ने मुंबई में मॉनसून से जुड़ी सिलसिलेवार घातक दुर्घटनाओं के मद्देनजर राज्य प्रशासन और बीएमसी की भी जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पेड़ गिरने से बच्चे की मौत और एक आदमी के खुले मैनहोल में गिरने की हालिया घटनाओं से पता चलता है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं।

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आदित्य ठाकरे ने दावा किया, "बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारी और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे इन रोकी जा सकने वाली त्रासदियों के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।" उन्होंने ऐसी घटनाओं पर प्रशासन के रवैए की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सहायता प्रदान करने के बजाय, नगर निगम की लापरवाही का शिकार होने वाले अधिकारियों को अक्सर आंतरिक जांच का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर शहर के बुनियादी ढांचे की विफलताओं को कम आंकने का भी आरोप लगाया। राज्य के राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जन कल्याण के बजाय वित्तीय लाभ को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया, "इन 100 दिनों में केवल एक ही काम किया जा रहा है और वह है 100 खोके इकट्ठा करना।"

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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Ayodhya Ram Mandir Aditya Thackeray Shivsena
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