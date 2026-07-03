बीजेपी ने दान पेटी से पैसे चुराए और उसी से सांसद खरीद रही, राम मंदिर चंदा चोरी पर आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने राम जन्मभूमि आंदोलन की याद दिलाते हुए एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय गड़बड़ी हिंदू समुदाय की भावनाओं का अपमान है। उनकी यह टिप्पणियां होसबाले के बयानों के बाद आई हैं।

महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा प्रक्रिया को निशाना बनाते हुए ट्रस्ट की ईमानदारी पर सवाल उठाए। ठाकरे ने पूछा, "अगर चढ़ावा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है, तो मूल सवाल यही है कि इन ट्रस्टियों को किसने नियुक्त किया? इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ने नियुक्त किया गया तो क्या केंद्र अब अपने ही नियुक्त लोगों को जवाबदेह ठहरायेगा और उन्हें हटायेगा?" उन्होंने दावा किया कि भाजपा मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय अकेले नहीं ले सकती, क्योंकि इसका रास्ता सरकारी पहल के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हुआ था।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि अब हम एक आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "राम जन्मभूमि आंदोलन को फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि भाजपा ने दानपेटी का पैसा चुराया है और अब उसी पैसे का इस्तेमाल सांसदों को खरीदने के लिए करने की कोशिश कर रही है। यह सभी हिंदुओं की आस्था और भावनाओं का अपमान है।' उन्होंने कहा कि हम 'राम रक्षा आंदोलन' शुरू करेंगे और हर गांव में जाकर लोगों को जोड़ेंगे। यह आंदोलन भगवान राम को भाजपा और उसके लुटेरों से बचाने के लिए होगा।

हिंदू समुदाय की भावनाओं का अपमान: आदित्य ठाकरे शिवसेना (यूबीटी) नेता ने राम जन्मभूमि आंदोलन की याद दिलाते हुए एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि यह वित्तीय गड़बड़ी हिंदू समुदाय की भावनाओं का अपमान है। उनकी यह टिप्पणियां चढ़ावा चोरी के संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयानों के बाद आई हैं। अपना ध्यान स्थानीय शासन पर केंद्रित करते हुए ठाकरे ने मुंबई में मॉनसून से जुड़ी सिलसिलेवार घातक दुर्घटनाओं के मद्देनजर राज्य प्रशासन और बीएमसी की भी जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पेड़ गिरने से बच्चे की मौत और एक आदमी के खुले मैनहोल में गिरने की हालिया घटनाओं से पता चलता है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं।