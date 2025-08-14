दूसरे धर्म की युवती से बात कर रहा था युवक, पीट-पीटकर हत्या; चार गिरफ्तार

Maharashtra: महाराष्ट्र के जलगांव में एक युवक की हत्या कर दी गई है। कथित तौर पर 20 वर्षीय युवक और एक लड़की को बात करते देखकर दस लोगों ने उस पर हमला कर दिया और बाद में पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक 20 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। कथित तौर पर हत्या में शामिल लोग युवक सुलेमान द्वारा दूसरे धर्म की लड़की के साथ बातचीत करने से नाराज थे। हालांकि स्थानीय पुलिस ने कहा है कि इस घटना की जांच सभी नजरियों से की जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सुलेमान खान और हत्यारोपी लोगों के बीच में पुरानी रंजिश का मामला भी सामने आ रहा है। फिलहाल हत्या के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्थानीय पुलिस अधिकारी के अनुसार, बेटावाड़ खुर्द गांव का निवासी सुलेमान खान सोमवार को पुलिस भर्ती परीक्षा का फार्म भरने के लिए जामनगर गया था। वहां पर वह एक लड़की के साथ कैफे में बातचीत कर रहा था, तभी कुछ लोगों की भीड़ आई और उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमलावरों ने उसे अपने साथ गांव चलने के लिए मजबूर किया, जहां बस स्टैंड पर उसे लाठियों और लोहे की रॉड से मारा गया

बेटे की लड़ाई की जानकारी मिलते ही जब सुलेमान का परिवार उसे बचाने के लिए पहुंचा तो उन लोगों की भी पिटाई की गई। खान को अधमरा करने के बाद वह लोग वहां से चले गए, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसके कारण पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया है।घटना की जानकारी मिलने के बाद सुलेमान के रिश्तेदार और आसपास के लोगों ने सोमवार रात को जामनेर पुलिस थाने पर इकट्ठा होकर जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की।