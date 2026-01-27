BJP नेता ने शिंदे का वजूद खत्म करने की बात कही, शिवसेना ने दिया अल्टीमेटम

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़A BJP leader said he would erase comment of Eknath Shinde provoking a strong reaction from the Shiv Sena
Jan 27, 2026 09:46 am ISTNisarg Dixit भाषा
भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक की टिप्पणी के बाद राज्य में सियासी बवाल शुरू हो गया है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर निशाना बनाकर कहा था कि 'हम उनका अस्तित्व खत्म कर सकते हैं'। शिवसेना के मंत्रियों ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ‘उचित जवाब’ देने की चेतावनी दी।

नाइक ने रविवार को यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भाजपा अनुमति देती है, तो 'हम उनका अस्तित्व खत्म कर सकते हैं।' यह उनके लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी शिंदे की ओर एक अप्रत्यक्ष इशारा था।

शिवसेना भड़की

इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, शिवसेना नेता और राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि भाजपा आज सत्ता में सिर्फ इसलिए है, क्योंकि शिंदे ने 2022 में अविभाजित शिवसेना के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था। शिरसाट ने छत्रपति संभाजीनगर में नाइक को निशाना बनाते हुए कहा, 'कौन शिंदे को खत्म करने की बात कर रहा है? वह (शिंदे) नवी मुंबई की पहाड़ियां या रेत नहीं हैं, जिन्हें खत्म किया जा सके। हम वो हैं, जो साहस के साथ खड़े हैं। शिंदे को कम नहीं आंका जा सकता।'

उन्होंने कहा, 'हमारी कुर्बानियों की बदौलत ही आज भाजपा सत्ता में है। हम इसे सहन नहीं करेंगे कि एक तरफ हमें महायुति धर्म का पालन करने को कहा जाए, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता ऐसे बयान दें। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करूंगा।' मंत्री ने नाइक का जिक्र करते हुए कहा, 'अगर वह इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्हें देवेंद्र फडणवीस से बात करनी चाहिए।' उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर आप हमें चुनौती देते हैं, तो हम इसे स्वीकार करेंगे।'

महायुति गठबंधन में भाजपा, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं। शिवसेना नेता एवं पर्यटन मंत्री शिंदे के करीबी विश्वासपात्र - शंभूराज देसाई ने सतारा में कहा, 'अगर हमारी पार्टी अनुमति देती है, तो हमारा रुख वही रहेगा। जब उनकी पार्टी कोई रुख अपनाएगी, तो हम भी उचित जवाब देंगे।' परिवहन मंत्री एवं शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने भी कहा कि शिंदे, नाइक की टिप्पणियों का जवाब देने में सक्षम हैं।

पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं शिंदे और नाइक

अविभाजित ठाणे जिले के पूर्व संरक्षक मंत्री नाइक और शिंदे पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं। नवी मुंबई लंबे समय से नाइक का गढ़ रहा है और ढाई दशकों से अधिक समय तक नगर निकाय पर उनका नियंत्रण रहा। नाइक वर्तमान में पालघर जिले के संरक्षक मंत्री हैं और इस जिले को ठाणे से अलग करके बनाया गया है - यह क्षेत्र शिंदे का राजनीतिक गढ़ बना हुआ है। हाल ही में सीट बंटवारे की बातचीत विफल होने के बाद शिवसेना और भाजपा ने नवी मुंबई महानगर पालिका (एनएमएमसी) के चुनाव अलग-अलग लड़े।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
