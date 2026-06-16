9 में 6 MPs झड़केंगे उद्धव ठाकरे का हाथ, सामने आया बागियों का नाम; स्थापना दिवस से पहले बड़ा झटका?
संजय राउत ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि शिवसेना (UBT) के कुछ लोकसभा सांसद पाला बदलने और भाजपा नीत NDA गठबंधन का हिस्सा बनने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में खेल होने जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) में टूट के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) में टूट होने जा रही है। ये टूट शिवसेना के स्थापना दिवस यानी 19 जून से पहले हो सकता है और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे सकता है। जानकारी के मुताबिक, शिवसेना के कुल 9 सांसदों में से 6 सांसद अलग गुट बनाकर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में विलय कर सकते हैं।
आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, दो बागी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं और बाकी चार बागी सांसद आज रात तक दिल्ली पहुंचने वाले हैं। हालांकि, पार्टी में इस टूट को रोकने के लिए संजय राउत और सांसद अनिल देसाई भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उद्धव सेना के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं। जिन सांसदों की चर्चा हो रही है, उनमें संजय देशमुख (यवतमाल), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी), संजय जाधव (परभणी), राजाभाऊ वाजे (नाशिक), नागेश पाटिल आष्टीकर (हिंगोली) और ओमराजे निंबालकर (उस्मानाबाद) के नाम शामिल हैं। हालांकि, हिन्दुस्तान लाइव इन नामों की पुष्टि नहीं करता है।
संजय राउत का पार्टी में टूट से इनकार
दूसरी तरफ, शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी में टूट से इनकार किया है और कहा है कि पार्टी के नेता एकजुट हैं। राउत ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, ''शिवसेना (UBT) के सभी सांसद एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे।'' बता दें कि रविवार को उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में 9 में से केवल चार सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल ही व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। हालांकि, ओमप्रकाश राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ऑनलाइन शामिल हुए थे। राउत ने बताया कि संजय जाधव ने ठाकरे से फोन पर बात की।
शिंदे गुट बोला- दरवाजे सभी के लिए खुले हैं
यवतमाल-वाशिम के सांसद देशमुख ने कहा कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से बैठक में हिस्सा नहीं लिया लेकिन सोमवार को दिल्ली में उन्होंने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात की, जिससे उनके पाला बदलने की अटकलें तेज हो गईं। प्रतिद्वंद्वी शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी के दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं।
19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस
बता दें कि 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है। अगर उद्धव गुट के 6 सांसद टूटते हैं तो स्थापना दिवस से पहले एकनाथ शिंदु गुट द्वारा उद्धव गुट को बड़ा झटका होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का NDA में कद बढ़ जाएगा और शिंदे गुट वाली शिवसेना भाजपा की तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन जाएगी। इस बीच, उद्धव ठाकरे का एक बयान भी सुर्खियों में है, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने कहा है कि जिसे जाना है वो पार्टी छोड़कर जाएं लेकिन एक दिन उनका भी वक्त फिर आएगा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।