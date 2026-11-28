मुंबई में रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट गई 60 साल की महिला, दरिंदे ने बेरहमी से पीटा और किया रेप
आरोप है कि आरोपी चुपके से महिला के पीछे टॉयलेट में दाखिल हो गया। वहां उसने महिला को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की। महिला ने जब खुद को बचाने के लिए शोर मचाया तो आरोपी ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी।
मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर 60 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि गुरुवार देर रात एक व्यक्ति ने स्टेशन के टॉयलेट में महिला का पीछा किया और उसके साथ जबरदस्ती की। महिला ने विरोध करते हुए मदद के लिए शोर मचाया तो आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा। इस हमले में उसके चेहरे और सीने पर गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आरोपी महिला के साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया। घटना के समय महिला अपनी 18 साल की बेटी के साथ घर लौट रही थी। दोनों रात करीब 11 बजे घाटकोपर रेलवे स्टेशन पहुंची थीं और लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान महिला टॉयलेट जाने के लिए गई थी।
आरोप है कि आरोपी चुपके से महिला के पीछे टॉयलेट में दाखिल हो गया। वहां उसने महिला को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की। महिला ने जब खुद को बचाने के लिए शोर मचाया तो आरोपी ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। हमले के बाद वह महिला के साथ दुष्कर्म कर वहां से भाग निकला। खून से लथपथ और घायल हालत में महिला किसी तरह टॉयलेट से बाहर आई और अपनी बेटी को पूरी घटना बताई। इसके बाद मामले की जानकारी सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। महिला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के खडवली इलाके की रहने वाली है। वह अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी, तभी स्टेशन पर उसके साथ यह वारदात हुई।
रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की जांच
पुलिस ने आरोपी की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में संदिग्ध घटना के बाद मेट्रो स्टेशन की ओर भागता दिखाई दिया। इसके बाद कुर्ला जीआरपी ने आरोपी को पकड़ने के लिए 7 विशेष टीमें बनाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की मदद से उसकी तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के घाटकोपर पश्चिम के असल्फा इलाके में होने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने उस इलाके में उसकी तलाश तेज कर दी। पुलिस की टीमें आरोपी तक पहुंचने के लिए अलग-अलग जगहों पर जांच कर रही थीं।
पुलिस ने इस मामले में 27 साल के तस्लीम नूर मोहम्मद शाह को आरोपी बनाया है। वह पेशे से दर्जी बताया गया है। पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने नशीले पदार्थों के प्रभाव में इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि, इस संबंध में जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं का पता लगा रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें