आरोप है कि आरोपी चुपके से महिला के पीछे टॉयलेट में दाखिल हो गया। वहां उसने महिला को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की। महिला ने जब खुद को बचाने के लिए शोर मचाया तो आरोपी ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी।

मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर 60 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि गुरुवार देर रात एक व्यक्ति ने स्टेशन के टॉयलेट में महिला का पीछा किया और उसके साथ जबरदस्ती की। महिला ने विरोध करते हुए मदद के लिए शोर मचाया तो आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा। इस हमले में उसके चेहरे और सीने पर गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आरोपी महिला के साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया। घटना के समय महिला अपनी 18 साल की बेटी के साथ घर लौट रही थी। दोनों रात करीब 11 बजे घाटकोपर रेलवे स्टेशन पहुंची थीं और लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान महिला टॉयलेट जाने के लिए गई थी।

आरोप है कि आरोपी चुपके से महिला के पीछे टॉयलेट में दाखिल हो गया। वहां उसने महिला को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की। महिला ने जब खुद को बचाने के लिए शोर मचाया तो आरोपी ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। हमले के बाद वह महिला के साथ दुष्कर्म कर वहां से भाग निकला। खून से लथपथ और घायल हालत में महिला किसी तरह टॉयलेट से बाहर आई और अपनी बेटी को पूरी घटना बताई। इसके बाद मामले की जानकारी सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। महिला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के खडवली इलाके की रहने वाली है। वह अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी, तभी स्टेशन पर उसके साथ यह वारदात हुई।

रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की जांच पुलिस ने आरोपी की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में संदिग्ध घटना के बाद मेट्रो स्टेशन की ओर भागता दिखाई दिया। इसके बाद कुर्ला जीआरपी ने आरोपी को पकड़ने के लिए 7 विशेष टीमें बनाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की मदद से उसकी तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के घाटकोपर पश्चिम के असल्फा इलाके में होने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने उस इलाके में उसकी तलाश तेज कर दी। पुलिस की टीमें आरोपी तक पहुंचने के लिए अलग-अलग जगहों पर जांच कर रही थीं।