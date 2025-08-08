एक्सरसाइज कर रहे बच्चों को कुचल गया ट्रक, 4 की मौके पर मौत; पुलिस की तैयारी में जुटे थे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए एक्स पर संवेदनाएं व्यक्त कीं और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

Gadchiroli accident news: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक दर्दनाक हादसा हुई है। गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे छह किशोरों को कुचल दिया। हादसा कटली गांव के पास आर्मोरी-गड़चिरोली हाईवे पर सुबह करीब 5:15 बजे हुआ। इस दुर्घटना में चार लड़कों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी किशोर 12 से 16 वर्ष की उम्र के थे और रोजाना की तरह सुबह-सुबह कसरत कर रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार ट्रक किशोरों को कुचलता हुआ तेजी से मौके से फरार हो गया। यह सड़क आमतौर पर सुबह के समय फिटनेस प्रेमियों से गुलजार रहती है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने हाईवे पर यातायात रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने एम्बुलेंस की देरी और समय पर इलाज नहीं मिलने को भी बच्चों की मौत का कारण बताया।

पुलिस ने हादसे में मारे गए चार किशोरों की पहचान कर ली है। इस हादसे में 14 साल के पिंकू भोयर, 16 साल के तनय मंकार, 14 साल के ही दिशांत मेश्राम और 16 साल के तुषार मर्बाटे की मौत हो गई। दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। क्षितिज मेश्राम और आदित्य कोहापते की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों को नागपुर एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए एक्स पर संवेदनाएं व्यक्त कीं और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि घायलों का इलाज राज्य सरकार के खर्च पर किया जाएगा। फडणवीस ने कहा, "यह अत्यंत पीड़ादायक घटना है। राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेगी।"