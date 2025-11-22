शिंदे गुट की शिवसेना के 35 विधायक जल्द ही भाजपा में होंगे शामिल, सामना में दावा

Hindustan Hindi News
संपादकीय में कहा गया है कि यह पक्का है कि भाजपा एकनाथ शिंदे के बिना स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। इसमें कहा गया है कि यह साफ है कि शिंदे गुट के कम से कम 35 विधायक भाजपा में शामिल होंगे।

Sat, 22 Nov 2025 09:32 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
शिवसेना (उद्धव गुट) के मुखपत्र 'सामना' में शनिवार को छपे संपादकीय में दावा किया गया है कि उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 35 विधायक जल्द ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होंगे। 'सामना' के एक संपादकीय के मुताबिक, "ऑपरेशन लोटस ने शिंदे के आदमियों को लालच देकर उन्हें उनकी जगह दिखानी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिंदे की इस शिकायत पर हंसे बिना नहीं रह सके कि रवींद्र चव्हाण ने उनके लोगों को बड़ी रकम देकर बहलाया है। दूसरों को लालच देने वाले शिंदे को उनके लोगों को बहलाने पर चिंता जताना वाकई एक बड़ा मज़ाक है।"

संपादकीय में कहा गया है कि यह पक्का है कि भाजपा एकनाथ शिंदे के बिना स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। इसमें कहा गया है, "यह साफ है कि शिंदे गुट के कम से कम 35 विधायक भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा ने 'ऑपरेशन लोटस' के ज़रिए बालासाहेब ठाकरे की असली शिवसेना को तोड़ा था। शिंदे उस बंटवारे के मास्टरमाइंड थे। अब दूसरे ऑपरेशन लोटस के तहत शिंदे की पार्टी को ही तोड़ा जा रहा है।"

'सामना' के इस संपादकीय में कहा गया है, "महाराष्ट्र में अभी जो नाटक चल रहा है, उसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। उप-मुख्यमंत्री शिंदे दिल्ली में अपनी असली पार्टी के प्रमुख अमित शाह से मिले और मुख्यमंत्री फडणवीस और भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के बारे में शिकायत की कि वे उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं और उनके आदमियों को खरीद रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने इस पर हंसकर बात टाल दी।"

संपादकीय में कहा गया है, "शिंदे ने दावा किया कि उनका दिल्ली दौरा सफल रहा, लेकिन यह एक दिखावा है। रवींद्र चव्हाण ठाणे ज़िले से हैं, जिसे शिंदे का भी गढ़ माना जाता है। आने वाले समय में और भी सनसनीखेज बातें सामने आएंगी।"

