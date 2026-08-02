सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ की चोरी; राम मंदिर विवाद के बीच राज ठाकरे का दावा

शिवसेना के नेता और सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुष्टि की कि इस संबंध में 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है।

अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल करीब 18 करोड़ की दान राशि चोरी की जा रही थी। राम मंदिर में 1400 करोड़ की चोरी का आरोप दोहराते हुए राज ठाकरे ने कहा कि आजकल मंदिर भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की। ठाकरे ने कहा, "हताश और निराश युवा मंदिरों का रुख करते हैं, लेकिन अब मंदिर भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहे।"

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, राज ठाकरे मंदिर के आठ ट्रस्टियों द्वारा लिखे गए एक पत्र को पढ़ रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्रस्टियों की सतर्कता के कारण सिद्धिविनायक मंदिर के दान पात्र से पैसे चुराने वाले कुछ कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। ठाकरे का दावा है कि चोरी पकड़े जाने के बाद मंदिर की साप्ताहिक कमाई 50 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई।

सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष की सफाई शिवसेना के नेता और सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुष्टि की कि इस संबंध में 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। हालांकि, दान में बढ़ोतरी के दावे पर उन्होंने कहा कि यह वृद्धि ट्रस्ट द्वारा किए गए सुधारों का परिणाम है। उन्होंने जानकारी दी कि मंदिर की वार्षिक आय दो साल पहले के 114 करोड़ से बढ़कर अब 182 करोड़ हो गई है।

अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा इस समय संसद के मॉनसून सत्र में छाया हुआ है। इस बीच पुलिस ने राम मंदिर दान चोरी के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए संसद परिसर के मकर द्वार के सामने दान चोरी पर एक प्रतीकात्मक नाटक का मंचन किया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर नाटक में शामिल हुए। राहुल गांधी सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने दान पात्र में पैसे डाले, जबकि पप्पू यादव ने उन पैसों को अपनी जेब में रखकर चोरी का प्रतीक दर्शाया।

राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर केस दर्ज इस प्रदर्शन के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित कोतवाली थाने में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। इसके अलावा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और अन्य नेताओं ने भी दिल्ली में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है।