17 year old girl sexually exploited multiple times by a distant relative has tested HIV positive 2021 से कई बार हुआ रेप, अब HIV पॉजिटिव पाई गई नाबालिग; रिश्तेदार ही निकला दरिंदा, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़17 year old girl sexually exploited multiple times by a distant relative has tested HIV positive

2021 से कई बार हुआ रेप, अब HIV पॉजिटिव पाई गई नाबालिग; रिश्तेदार ही निकला दरिंदा

पुलिस के अनुसार, लड़की अपनी मां के साथ खडकी क्षेत्र में रहती थी, जो छोटे-मोटे काम करती है। संदिग्ध ने 2021 में फोन के जरिए उससे संपर्क स्थापित किया, जब वह केवल 14 वर्ष की थी। दोनों रोजाना बात करते थे।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पुणेTue, 7 Oct 2025 01:06 PM
share Share
Follow Us on
2021 से कई बार हुआ रेप, अब HIV पॉजिटिव पाई गई नाबालिग; रिश्तेदार ही निकला दरिंदा

महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ससून जनरल अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान HIV पॉजिटिव पाई गई है। लड़की के साथ 2021 से एक दूर के रिश्तेदार द्वारा कथित तौर पर कई बार यौन शोषण किया गया। समर्थ पुलिस ने कर्नाटक के एक फरार रिश्तेदार के खिलाफ बलात्कार और यौन शोषण का मामला दर्ज किया है, साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (पॉक्सो) एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।

सामर्थ पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक उत्तम गिट्टे ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "हम उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। वर्तमान में, हम यह टिप्पणी नहीं कर सकते कि पीड़िता को HIV कैसे हुआ।"

पुलिस के अनुसार, लड़की अपनी मां के साथ खडकी क्षेत्र में रहती थी, जो छोटे-मोटे काम करती है। संदिग्ध ने 2021 में फोन के जरिए उससे संपर्क स्थापित किया, जब वह केवल 14 वर्ष की थी। दोनों रोजाना बात करते थे, और धीरे-धीरे संदिग्ध ने उसका विश्वास जीत लिया। उसने लड़की से प्यार का नाटक किया और उसे अपने गृहनगर कर्नाटक ले गया। वहां उसने कथित तौर पर लड़की के साथ बार-बार यौन शोषण किया।

कुछ महीने पहले, लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी, और खडकी पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। उसे ढूंढने के बाद उसे एक बालिका अवलोकन गृह में भेजा गया। वहां रहने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल जांच में यौन शोषण का खुलासा हुआ और उसे इलाज के लिए ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गिट्टे ने कहा, "किशोरी ने हमें बताया कि शोषण 2021 में शुरू हुआ था। यह मामला तब सामने आया जब वह बीमार पड़ी। ससून अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसके खून की जांच में HIV पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इसके बाद किशोरी ने अपनी मां को बार-बार हुए यौन शोषण के बारे में बताया।"