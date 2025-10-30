मुंबई में ऑडिशन के नाम पर बुलाया, फिर बना लिया 20 बच्चों को बंधक, दबोचा गया आरोपी

संक्षेप: मुंबई के अंधेरी इलाके में एक एक्टिंग स्टूडियो में दिनदहाड़े एक व्यक्ति ने 15-20 बच्चों को बंधक बना लिया। यह घटना दोपहर के समय हुई, जब बच्चे क्लास में थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई के पवई इलाके में एक एक्टिंग स्टूडियो में दिनदहाड़े एक व्यक्ति ने 15-20 बच्चों को बंधक बना लिया। यह घटना दोपहर के समय हुई, जब बच्चे क्लास में थे। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने स्टूडियो के मालिक से किसी विवाद के कारण ऐसा कदम उठाया। बताया जा रहा कि इस दौरान बच्चों को धमकी भी दे रहा था। बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ जमा हो गई, जिससे हड़कंप मच गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिपोर्ट के अनुसार, करीब 100 बच्चे यहां ऑडिशन देने के लिए आए। इसी दौरान एक स्टूडियो में काम करने वाला एक शख्स 15-20 बच्चों को बंधक बना लिया। बताया जाता है कि आरोपी यूट्यूब चैनल भी चलाता है। जानकारी के मुताबिक वह चार-पांच दिनों से वह यहां ऑडिशन करवा रहा था।

80 बच्चों को भेज दिया था वापस गुरुवार को ऑडिशन करवाने के बाद उसने करीब 80 बच्चों को वापस भेज दिया। और अन्य बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद बच्चे खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। इस बात की खबर जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली मौके पर अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने तुरंत स्थानीय थाना पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू की। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा और सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।