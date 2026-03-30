मटन के लिए हुआ झगड़ा; 15 लोगों ने रिसॉर्ट स्टाफ को बुरी तरह पीटा, एक ICU में

पुलिस स्टेशन में रिसॉर्ट मालिक की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसमें गंभीर चोट पहुंचाने और शांति भंग करने की धाराएं भी शामिल हैं।

मुंबई के 15 युवकों ने लोनावला में रिसॉर्ट स्टाफ पर मटन न मिलने पर हमला कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी की हालत गंभीर है और वह आईसीयू में भर्ती है। यह घटना 26 मार्च को दोपहर के समय वकसाई स्थित जेस्टिन हिल रिसॉर्ट में हुई। मुंबई से आए ये लोग रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे। लंच के समय उन्होंने मटन डिश मांगी, लेकिन स्टाफ ने बताया कि मटन खत्म हो चुका है। इस पर वे भड़क गए और रिसॉर्ट मालिक सहित स्टाफ पर लात-घूंसे बरसाने लगे।

रिसॉर्ट की मालिक मोहन भोईर पर सबसे पहले हमला हुआ। आरोपियों ने उन्हें लात-घूंसे मारे और प्लास्टिक की कुर्सी से सिर पर वार किया। इसके बाद कुक महेश, हेल्पर संदीप और नितिन पर भी हमला किया गया। स्टाफ सदस्य सौरभ दत्तात्रेय गोरे को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा गया। गोरे के पेल्विस और पेट पर हमले से उनका ब्लैडर फट गया, जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अभी वे ICU में हैं। इस घटना ने पूरे रिसॉर्ट में दहशत फैला दी।

पुलिस ने अब तक क्या लिया ऐक्शन लोनावला रूरल पुलिस स्टेशन में रिसॉर्ट मालिक भोईर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसमें गंभीर चोट पहुंचाने और शांति भंग करने की धाराएं भी शामिल हैं। 5 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें मुलुंड के वैभव वैती, ठाणे के स्मित वेनी, राज नायक, मुलुंड ईस्ट के भावेश वैगणकर और ललित वैती शामिल हैं। बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है।