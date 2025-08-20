14 lawyers of Bombay HC will become judges, Supreme Court Collegium recommended See list बॉम्बे HC के 14 वकील बनेंगे जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश; देखें लिस्ट, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Wed, 20 Aug 2025 11:09 AM
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 14 अधिवक्ताओं को जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने इसके लिए दो अलग-अलग प्रस्ताव पारित किए। पहले प्रस्ताव में आठ नाम शामिल हैं। वहीं, बाकी नाम दूसरे प्रस्ताव में शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की मंगलवार को हुई बैठक में उन सभी अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

आपको बता दें कि एडवोकेट हितेन वेनेगांवकर वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्य लोक अभियोजक हैं। एडवोकेट फरहान परवेज डुबाश बॉम्बे बार एसोसिएशन में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। कॉलेजियम की इन सिफारिशों को अब केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही औपचारिक नियुक्ति मिलेगी।

ये अधिवक्ता बनेंगे जज

1. सिद्धेश्वर सुंदरराव थोम्बरे

2. मेहरोज अशरफ खान पठान

3. रंजीतसिंह राजा भोंसले

4. संदीश दादासाहेब पाटिल

5. श्रीराम विनायक शिरसाट

6. हितेन शामराव वेनेगांवकर

7. रजनीश रत्नाकर व्यास

8. राज दामोदर वकोडे

9. नंदेश शंकरराव देशपांडे

10. अमित सत्यवान जामसांडेकर

11 आशीष साहदेव चव्हाण

12. वैशाली निंबाजी पाटिल-जाधव

13. अबासाहेब धर्माजी शिंदे

14. फरहान परवेज डुबाश